Погода начинает меняться 25.05.2026, 8:16

1,546

Синоптики рассказали, чего ждать белорусам.

В понедельник, 25 мая, в Беларуси еще сохранится по-майски теплая погода, однако атмосферный фронт уже начнет менять ситуацию в сторону более прохладной и неустойчивой недели. В отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

По данным синоптиков, по стране прогнозируется облачная с прояснениями погода. Существенных осадков будет немного, однако локальные кратковременные дожди наиболее вероятны в северных и восточных регионах. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Дневная температура воздуха составит от +21°C на северо-востоке до +24°C на юго-западе страны.

В Минске днем ожидается +22…+24°C. Погода будет облачной, возможен небольшой дождь, вероятность осадков составляет около 20%.

Самым теплым областным центром вновь станет Брест, где воздух прогреется до +24°C, а вероятность осадков минимальна.

В Витебске прогнозируют около +21°C. Ожидается облачная погода, возможен кратковременный дождь.

В Гомеле температура составит около +22°C, существенных осадков не ожидается.

В Гродно воздух прогреется до +23°C, день пройдет преимущественно при ясной погоде.

В Могилёве столбики термометров покажут около +21°C, синоптики не исключают кратковременный дождь.

По предварительным прогнозам, уже со среды в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух, а количество дождей заметно увеличится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com