Погода начинает меняться
- 25.05.2026, 8:16
Синоптики рассказали, чего ждать белорусам.
В понедельник, 25 мая, в Беларуси еще сохранится по-майски теплая погода, однако атмосферный фронт уже начнет менять ситуацию в сторону более прохладной и неустойчивой недели. В отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы.
По данным синоптиков, по стране прогнозируется облачная с прояснениями погода. Существенных осадков будет немного, однако локальные кратковременные дожди наиболее вероятны в северных и восточных регионах. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Дневная температура воздуха составит от +21°C на северо-востоке до +24°C на юго-западе страны.
В Минске днем ожидается +22…+24°C. Погода будет облачной, возможен небольшой дождь, вероятность осадков составляет около 20%.
Самым теплым областным центром вновь станет Брест, где воздух прогреется до +24°C, а вероятность осадков минимальна.
В Витебске прогнозируют около +21°C. Ожидается облачная погода, возможен кратковременный дождь.
В Гомеле температура составит около +22°C, существенных осадков не ожидается.
В Гродно воздух прогреется до +23°C, день пройдет преимущественно при ясной погоде.
В Могилёве столбики термометров покажут около +21°C, синоптики не исключают кратковременный дождь.
По предварительным прогнозам, уже со среды в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух, а количество дождей заметно увеличится.