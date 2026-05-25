Супертанкер прорвал блокаду Ормузского пролива 25.05.2026, 8:57

Он направляется в Китай.

Очередной супертанкер с иракской нефтью сумел пересечь американскую линию морской блокады и выйти в Аравийское море на фоне продолжающихся переговоров между США и Ирана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщает Bloomberg, танкер Eagle Verona загрузился на терминале в Басра еще 28 февраля и с тех пор оставался заблокированным. Теперь судно направляется в китайский порт Нинбо, куда должно прибыть 12 июня.

Накануне Ормузский пролив также покинул газовоз Al Hamra. Это первый рейс со сжиженным газом в Индию с начала обострения конфликта вокруг Ирана.

По информации иранского агентства ISNA, за последние сутки после получения разрешения от Корпус стражей исламской революции через пролив прошли 33 судна.

В свою очередь американская сторона заявила, что за шесть недель морской блокады иранских портов ее силы перенаправили более 100 коммерческих судов.

Тем не менее значительная часть судов по-прежнему остается заблокированной в Персидский залив после того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив в конце февраля в ответ на американо-израильские удары.

