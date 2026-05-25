Нигерийский футболист рассказал, как президент минского «Динамо» и «русский агент» вывезли его на пустырь 2 25.05.2026, 9:30

3,312

Абиола Дауда

Фото: Getty Images

Абиола Дауда заявил, что ему угрожали.

Бывший нападающий сборной Нигерии и шведского «Кальмара» Абиола Дауда поделился шокирующими подробностями о сорвавшемся трансфере в минское «Динамо» в начале 2013 года. В своем аккаунте в X 38-летний футболист назвал те события «худшим опытом в карьере», признавшись, что всерьез опасался за собственную жизнь из-за угроз со стороны представителей белорусского клуба.

Контракт на салфетке посреди пустыря

В декабре 2012 года, после завершения контракта со шведским клубом, Дауда практически согласовал условия перехода в минскую команду. В Беларусь нападающий прилетел в январе транзитом через Латвию для прохождения стандартного медицинского осмотра.

Проблемы начались сразу после успешного медобхода, когда игрок возвращался в отель в сопровождении «президента» «Динамо» и неназванного «русского агента».

«Они остановили автомобиль на каком-то пустыре, прямо там написали на салфетке новые условия соглашения и потребовали, чтобы я поставил подпись. Вели себя крайне агрессивно, сыпали угрозами. Мне было по-настоящему страшно. Более того, они пообещали сфальсифицировать результаты медицинских тестов и заявить, будто у меня нашли проблемы с сердцем, если я откажусь подписывать бумагу», — вспоминает Дауда.

Побег в Швецию и поиски виновных

Оказавшись в гостиничном номере, форвард немедленно связался со своим официальным агентом. Тот оперативно приобрел для футболиста билет на ближайший самолет до Швеции. Вернувшись, Дауда еще раз прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он абсолютно здоров.

Спортсмен добавил, что позже слышал о похожих методах давления на других атлетов, у которых, возможно, просто не было выбора, кроме как уступить.

Имени российского посредника Дауда вспомнить не смог, а описывая руководителя минского клуба, присутствовавшего в машине, отметил, что тот «в то время был очень молод». Экс-футболист предложил журналистам и болельщикам самим восстановить хронологию событий января 2013 года, чтобы понять, о ком именно идет речь.

This is the worst experience I've ever had in my football career.



I left Kalmar FF after my contract ended in December 2012 .



Around January 2013 I got an offer from a club in Belarus called Dinamo Minsk and everything was agreed and all I need was to travel for medicals.



I… — Abiola Dauda (@blackveron) May 22, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com