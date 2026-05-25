Самолет США приблизился к России и провел необычную разведку 25.05.2026, 9:34

Эта операция вызвала серьезный интерес у профильных наблюдателей.

В субботу, 23 мая, американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II совершил крайне нетипичный вылет, задействовав воздушное пространство Грузии. Целью миссии был сбор данных о российской военной активности и мониторинг систем связи в регионах Черного и Каспийского морей. Как сообщает румынское издание adevarul.ro, борт поднялся в воздух с авиабазы имени Михаила Когэлничану и сначала двигался по своему стандартному черноморскому маршруту, после чего перешел к патрулированию над территорией Грузии.

Главная странность заключалась в том, что полет проходил над Грузией, чье нынешнее правительство принято считать лояльным к Москве. Специалисты по трекингу авиации подчеркнули, что ранее американские разведчики никогда не продвигались так далеко на восток во время своих регулярных миссий в Черноморском регионе.

Технические возможности разведывательного комплекса ARTEMIS II позволяют сканировать пространство на расстоянии до 600 километров. Благодаря этому самолет смог дистанционно отслеживать работу радаров и каналов связи на территории РФ — в частности, в Ставропольском крае и Астраханской области, а также практически над всей акваторией Каспийского моря. Кроме того, в зону досягаемости американских радаров попала и северная часть Ирана, включая города Рашт и Махабад.

