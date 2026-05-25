«Перелом на фронте уже произошел» 25.05.2026, 9:59

Украина способна выиграть войну.

Украина способна выиграть войну на истощение против России, и это начинают понимать и на Западе. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

«Мы можем именно победить, не просто выжить, не дотянуть до окончания войны, а именно победить. И то, о чем пишут партнеры, что мы в самой сильной позиции с 2023 года… Россияне понимают, что перелом на фронте произошел... Сейчас время уже работает на нас. И главное – они не знают, что с этим делать», – сказал Дикий.

Он отметил, что комбинированная атака в ночь на 24 мая также связана со сложной ситуацией в России. По словам эксперта, этот удар является «демонстрацией бессильной ярости РФ».

«Уже даже российские военные корреспонденты признают, что если «Орешником», который стоит десятки миллионов долларов и которых в стране единицы, можно разгромить гаражный кооператив в Белой Церкви, то лучше было бы его вообще не запускать, а просто с серьезным видом говорить, что он у них есть. Обаламутились просто по полной», – сказал Дикий.

Он добавил, что и результат удара по Киеву смехотворен и «абсолютно не влияет на ход войны».

Он отметил, что следующая ночь после российской атаки была относительно спокойной, что может свидетельствовать о том, что россияне долгое время собирали ракеты для массированного удара. И это означает, что РФ показала максимум с точки зрения нанесения дальнобойных ударов.

