В Беларуси запретили три вида российского пива 1 25.05.2026, 10:14

2,298

В напитках нашли опасный консервант.

Реестр опасной продукции, который ведет Госстандарт Беларуси, пополнился 3 видами российских пивных напитков. Теперь запрещено ввозить в республику этот алкоголь и продавать. Объясняем, чем опасно это пиво.

Вот на что именно распространен с 22 мая запрет:

Пивной напиток нефильтрованный непастеризованный неосветленый «Кухни мира: ростовские раки», объемная доля этилового спирта – 6,5%. Его производит ООО «АЛЯСКА» в Москве.

Пивной напиток нефильтрованный непастеризованный неосветленый Hell Man: Flamenco Gose, объемная доля этилового спирта – 5%. Продукцию выпускает ООО «Пивоварня Чибис» в Москве.

Пивной напиток нефильтрованный непастеризованный неосветленый «СБ Тропикал Слэшер», объемная доля этилового спирта – 6,9%. Производитель – ООО «Барбелл Брювери», также Москва.

Вся эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (части 1 статьи 5 главы 1, частей 1, 8 статьи 7 главы 2), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пунктов 1, 3 части 1, части 13 статьи 7, части 1 статьи 9, приложения 8) по безопасности и маркировке.

При выпуске пива использовали консервант сорбат калия, который, по информации Госстандарта, недопустим при производстве этой продукции. К слову, об этой пищевой добавке производители сообщили в маркировке.

Сорбат калия (пищевая добавка Е202) – это консервант, который используют для подавления роста плесени, дрожжей и некоторых бактерий. Его широко применяют в пищевой промышленности: в сырах, соусах, сладостях, напитках, в том числе в отдельных сортах пива. В пивоварении сорбат калия помогает увеличить срок хранения и предотвратить повторное брожение после розлива.

Сам по себе сорбат калия считается разрешенной и относительно безопасной добавкой при соблюдении норм. Однако у части людей он может вызывать индивидуальные реакции – раздражение слизистых, аллергические проявления или дискомфорт со стороны ЖКТ. Кроме того, любители «живого» и крафтового пива часто критикуют использование консервантов, считая, что они могут влиять на вкус и «естественность» напитка.

Главный вопрос связан не столько с токсичностью, сколько с технологией производства. При неправильном хранении или сочетании с некоторыми ингредиентами сорбат калия способен участвовать в химических реакциях, ухудшающих качество напитка. Также его наличие иногда воспринимают как признак того, что производитель пытается стабилизировать продукт вместо соблюдения классических технологий брожения и хранения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com