В Беларуси запретили три вида российского пива

В Беларуси запретили три вида российского пива1
- 25.05.2026, 10:14
В напитках нашли опасный консервант.
Реестр опасной продукции, который ведет Госстандарт Беларуси, пополнился 3 видами российских пивных напитков. Теперь запрещено ввозить в республику этот алкоголь и продавать. Объясняем, чем опасно это пиво.
Вот на что именно распространен с 22 мая запрет:
Пивной напиток нефильтрованный непастеризованный неосветленый «Кухни мира: ростовские раки», объемная доля этилового спирта – 6,5%. Его производит ООО «АЛЯСКА» в Москве.
Пивной напиток нефильтрованный непастеризованный неосветленый Hell Man: Flamenco Gose, объемная доля этилового спирта – 5%. Продукцию выпускает ООО «Пивоварня Чибис» в Москве.
Пивной напиток нефильтрованный непастеризованный неосветленый «СБ Тропикал Слэшер», объемная доля этилового спирта – 6,9%. Производитель – ООО «Барбелл Брювери», также Москва.
Вся эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (части 1 статьи 5 главы 1, частей 1, 8 статьи 7 главы 2), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пунктов 1, 3 части 1, части 13 статьи 7, части 1 статьи 9, приложения 8) по безопасности и маркировке.
При выпуске пива использовали консервант сорбат калия, который, по информации Госстандарта, недопустим при производстве этой продукции. К слову, об этой пищевой добавке производители сообщили в маркировке.
Сорбат калия (пищевая добавка Е202) – это консервант, который используют для подавления роста плесени, дрожжей и некоторых бактерий. Его широко применяют в пищевой промышленности: в сырах, соусах, сладостях, напитках, в том числе в отдельных сортах пива. В пивоварении сорбат калия помогает увеличить срок хранения и предотвратить повторное брожение после розлива.
Сам по себе сорбат калия считается разрешенной и относительно безопасной добавкой при соблюдении норм. Однако у части людей он может вызывать индивидуальные реакции – раздражение слизистых, аллергические проявления или дискомфорт со стороны ЖКТ. Кроме того, любители «живого» и крафтового пива часто критикуют использование консервантов, считая, что они могут влиять на вкус и «естественность» напитка.
Главный вопрос связан не столько с токсичностью, сколько с технологией производства. При неправильном хранении или сочетании с некоторыми ингредиентами сорбат калия способен участвовать в химических реакциях, ухудшающих качество напитка. Также его наличие иногда воспринимают как признак того, что производитель пытается стабилизировать продукт вместо соблюдения классических технологий брожения и хранения.