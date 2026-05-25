Журналисты побывали на украинских секретных военных заводах 25.05.2026, 10:50

Вся Западная Украина сегодня фактически превратилась в технологический хаб.

Украина развернула масштабное производство беспилотников на секретных предприятиях для борьбы с российскими «Шахедами», атакующими страну. Как сообщает Fox News, в круглосуточную сборку дронов-камикадзе и систем перехвата активно включились вчерашние студенты и «белые воротнички». То, что начиналось как локальная добровольческая инициатива, стремительно превратилось в один из самых динамично развивающихся секторов военной беспилотной авиации в мире.

По оценкам украинских чиновников, Киев сегодня удерживает лидерство среди стран НАТО по уровню фронтовых инноваций. Этот уникальный, добытый в боях опыт крайне важен для США и Израиля, которые сталкиваются с аналогичными иранскими технологиями БПЛА в районе Персидского залива.

«Технологии беспилотников в корне изменили ситуацию на поле боя. Буквально через полгода или год мы сможем одновременно поднимать в воздух до 1 000 дронов. Если нам удастся наладить более тесную интеграцию между Украиной, США, Израилем и Европой, мы создадим уникальное оборудование для нашей победы», — заявил мэр Львова Андрей Садовой в эксклюзивном комментарии для Fox News Digital.

Война IT-технологий: дешевые дроны против дорогой брони

Украинский оборонпром демонстрирует впечатляющие темпы масштабирования. Руководитель одной из компаний по производству БПЛА по имени Дмитрий рассказал, что его предприятие выпускает порядка 1 000 единиц техники еженедельно:

«Мы опережаем другие государства на три-четыре шага… Это конфликты нового типа. Это настоящая война IT-технологий», — подчеркнул он.

Журналисты Fox News отмечают, что появление бюджетных дронов перевернуло классическую военную доктрину. Теперь небольшие подразделения способны выявлять и ликвидировать танки, бронетехнику и дорогостоящие комплексы ПВО, для уничтожения которых раньше требовались дефицитные истребители или высокоточные ракеты.

Секретные лаборатории Западной Украины

Вся Западная Украина сегодня фактически превратилась в технологический хаб: здесь развернута сеть закрытых мастерских, испытательных полигонов и центров оборонных технологий, работающих под непрекращающиеся звуки воздушных тревог.

Один из техников, Виталий, собирающий ударные беспилотники для передовой, ежедневно производит сотни критически важных компонентов.

«Нашими целями будут вражеская техника, танки, живая сила и укрепленные позиции», — поделился он с репортерами.

Масштабы прогресса нагляднее всего видны в профильных технологических центрах Львова. На выставочных площадках здесь представлены целые ряды отечественных дронов-перехватчиков, наземных беспилотных платформ и роботизированных систем вооружения с дистанционным управлением. Всё это — наглядное доказательство того, насколько мощный эволюционный скачок совершила украинская экосистема военных технологий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com