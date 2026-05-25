25 мая 2026, понедельник, 12:48
В Полоцкой Софии проведут раскопки и большую реставрацию

  • 25.05.2026, 11:32
Фото: planetabelarus.by

Работы начнутся с научных исследований и продлятся три года.

Софийский собор в Полоцке в ближайшие три года ждет масштабная реставрация. На обновление одного из самых известных памятников архитектуры Беларуси планируют направить более 2 миллионов рублей. При этом для посетителей храм закрывать не собираются, сообщает «Первый информационный».

Работы включены в государственную программу «Культурное пространство», которая действует с начала 2026 года и рассчитана до 2030-го. Сейчас специалисты готовятся к предпроектному этапу: с июня по сентябрь запланированы научные исследования, обмеры здания, изучение строительных материалов и архивных документов.

Кроме того, возле восточной стены собора проведут археологические раскопки площадью около 16 квадратных метров. Также планируется обновление системы вечерней подсветки территории.

Как отметили в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, в первые два года реставрации Софийский собор продолжит принимать посетителей. Ежегодно его посещают более 120 тысяч человек из Беларуси и других стран.

Софийский собор считается первой каменной постройкой на территории современной Беларуси и одной из четырех Софий в мире. Возведенный в XI веке храм был не только религиозным, но и общественно-политическим центром Полоцкого княжества. Здесь принимали послов, заключали договоры и хранили собрание рукописных книг.

За свою историю собор неоднократно страдал от войн и пожаров. После разрушительного взрыва в 1710 году его восстановили в стиле виленского барокко. До наших дней сохранились фрагменты первоначальной постройки XI века, в том числе части фундамента, древние стены и остатки старинных фресок.

Последние крупные работы на фасадах Софийского собора проводились в 2017 году.

