The Atlantic: ВСУ развеяли главный миф Кремля 25.05.2026, 12:00

2,710

Ситуация меняется.

Массированные украинские удары по Москве стали серьезным ударом не только по российской системе ПВО, но и по политическому нарративу Кремля. По мнению западных аналитиков, Владимир Путин больше не может убеждать россиян, что война — это «спецоперация» где-то далеко, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на многолетние попытки оградить Москву от последствий войны, ситуация меняется. Парад 9 мая в этом году оказался заметно скромнее обычного — российские власти опасались атак украинских дронов. А уже через несколько дней Украина нанесла масштабный удар по российской столице с использованием беспилотников и крылатых ракет.

Украинские атаки затронули объекты инфраструктуры, нефтяные мощности и предприятия, связанные с электроникой. На время даже приостанавливал работу главный аэропорт Москвы.

Эксперты считают, что это показывает серьезные проблемы российской системы противовоздушной обороны. Главное же — рушится созданный Кремлем образ войны, которая якобы почти не влияет на жизнь крупных российских городов.

Ситуация похожа на переломные моменты Второй мировой войны, когда власти Японии больше не могли скрывать ухудшение положения страны после американских ударов.

При этом аналитики подчеркивают, что речь не идет о скором поражении России. Москва продолжает наносить удары по украинским городам и сохраняет значительные военные ресурсы. Однако Украина, по их мнению, все чаще перехватывает инициативу и демонстрирует способность наносить болезненные удары по России.

Чем сильнее это будут понимать россияне, тем сложнее станет положение Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com