Орбан написал открытое письмо Орбан
- 25.05.2026, 12:32
Мадьяр ответил.
Бывший многолетний премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал открытое письмо с упреками от имени министров своего правительства новой главе МИД Аните Орбан; новый премьер Петер Мадьяр заступился за коллегу. Об этом сообщает «Европейская правда».
25 мая Виктор Орбан опубликовал «открытое письмо» Аните Орбан от имени министров предыдущего правительства. В нем ее упрекают, что она много лет проработала в системе МИД и тогда ни на что не жаловалась, а теперь обвиняет бывших должностных лиц в коррупции.
«От имени всех ваших бывших коллег в правительстве мы отвергаем эти подлые, самооправдательные и абсолютно безосновательные пропагандистские утверждения. То, что вы достигли карьерной вершины — министерской должности — пойдя на сотрудничество с нашими политическими оппонентами и предав нас, — это ваше собственное дело, Бог рассудит. Но возвращаться и обвинять тех, с кем вы годами работали — это отвратительный поступок... Позор вам», — пишут в письме.
«Каждый грех имеет свое наказание. Мы видели, как вы осторожно стояли за спиной нового начальника во время поездки в Кармелитский монастырь, глядя себе на ноги, чтобы скрыть стыд», — добавляют далее, завершая, что министрам правительства Мадьяра придется «выдержать публичное и повторяющееся унижение» со стороны премьера, и они теперь могут «наслаждаться позором».
Петер Мадьяр опубликовал у себя в Facebook ответ на письмо, назвав проявлением трусости то, что его не подписали именами конкретных экс-министров.
«Те, кто годами предавали нашу страну и венгерский народ, теперь называют вице-премьера Венгрии предательницей... Они набросились на министра-женщину, которая, в отличие от Петера Сийярто, не охраняется шестьюдесятью агентами, которым платят за работу из средств венгерских налогоплательщиков», — отреагировал Мадьяр.
Он добавил, что бывшие чиновники, критикующие Аниту Орбан, — это «те самые люди, которые сдали нашу прекрасную страну иностранцам на блюдечке, те, кто призвал на помощь российских хакеров и иностранных агентов».
«Дорогие трусы, безымянные мафиози! Не трогайте и не пытайтесь очернить Аниту Орбан! Не делайте сами грязной работы — скажите вашему поверженному шефу, который трусливо сбежал и прячется за женскими юбками, что я здесь. И если он хочет что-то сказать мне или нашим гражданам, то пусть соберется с духом, играет своими картами и берет ответственность за свои действия», — добавил Мадьяр.