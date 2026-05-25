закрыть
25 мая 2026, понедельник, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российского митрополита задержали в Чехии с «веществом белого цвета»

7
  • 25.05.2026, 12:19
  • 1,808
Российского митрополита задержали в Чехии с «веществом белого цвета»
Митрополит Иларион

Он может быть связан со спеслцжбами РФ.

Митрополита Илариона задержали в чешских Карловых Варах с «веществом белого цвета»

Сообщение об этом появилось в официальном Телеграм-канале митрополита. В нём утверждается, что 24 мая сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились сам митрополит и сопровождавший его оператор. Это произошло после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

По заявлению авторов публикации, в ходе досмотра автомобиля в багажнике нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Состав, происхождение и характер вещества подлежат установлению в ходе экспертизы, говорится в посте.

Никаких подтверждений задержания Илариона в других источниках на момент публикации обнаружено не было.

Митрополит Иларион (Алфеев) — один из наиболее известных иерархов Русской православной церкви, долгое время считавшийся влиятельным дипломатом и богословом РПЦ. Он возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата (2009–2022), был постоянным членом Священного синода и одним из публичных представителей церковной дипломатии на международной арене.

В июне 2022 года он был переведен в Будапешт и назначен главой Венгерской епархии, однако уже в 2024 году оказался в центре внутреннего церковного разбирательства. Священный синод РПЦ временно отстранил его от управления епархией, объяснив это необходимостью проверки ситуации в церковном управлении.

Поводом для скандала стали обвинения, выдвинутые его бывшим помощником (келейником), который заявил о возможных случаях неподобающего поведения и злоупотреблений. После этого его перевели в чешские Карловы Вары. Позднее в СМИ Чехии появились сообщения о связях Илариона со спецслужбами РФ.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин