Российского митрополита задержали в Чехии с «веществом белого цвета» 7 25.05.2026, 12:19

Митрополит Иларион

Он может быть связан со спеслцжбами РФ.

Митрополита Илариона задержали в чешских Карловых Варах с «веществом белого цвета»

Сообщение об этом появилось в официальном Телеграм-канале митрополита. В нём утверждается, что 24 мая сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились сам митрополит и сопровождавший его оператор. Это произошло после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

По заявлению авторов публикации, в ходе досмотра автомобиля в багажнике нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Состав, происхождение и характер вещества подлежат установлению в ходе экспертизы, говорится в посте.

Никаких подтверждений задержания Илариона в других источниках на момент публикации обнаружено не было.

Митрополит Иларион (Алфеев) — один из наиболее известных иерархов Русской православной церкви, долгое время считавшийся влиятельным дипломатом и богословом РПЦ. Он возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата (2009–2022), был постоянным членом Священного синода и одним из публичных представителей церковной дипломатии на международной арене.

В июне 2022 года он был переведен в Будапешт и назначен главой Венгерской епархии, однако уже в 2024 году оказался в центре внутреннего церковного разбирательства. Священный синод РПЦ временно отстранил его от управления епархией, объяснив это необходимостью проверки ситуации в церковном управлении.

Поводом для скандала стали обвинения, выдвинутые его бывшим помощником (келейником), который заявил о возможных случаях неподобающего поведения и злоупотреблений. После этого его перевели в чешские Карловы Вары. Позднее в СМИ Чехии появились сообщения о связях Илариона со спецслужбами РФ.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com