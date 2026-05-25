Белорусы стали чемпионами Европы по академической гребле

Белорусы стали чемпионами Европы по академической гребле2
- 25.05.2026, 12:55
Дмитрий Янкин и Даниил Кудласевич победили в юниорском первенстве в Германии.
Дмитрий Янкин и Даниил Кудласевич одержали победу на чемпионате Европы среди юниоров до 19 лет в немецком Бранденбурге, пишет Onlíner.
Соревнования прошли 23—24 мая и в общей сумме собрали порядка 800 участников из разных стран. Спортсмены соревновались в 14 классах лодок, включая как одиночные, так и командные экипажи, а также смешанные дисциплины.
Удачной для нас оказалась дисциплина «распашная двойка» — это вид академической гребли, в котором двое спортсменов управляют лодкой, при этом каждый работает только одним веслом.
По итогам предварительных заездов 23 мая белорусы Дмитрий Янкин и Даниил Кудласевич показали второй результат среди 11 пар. Однако в финале сумели финишировать первыми, на 0,71 секунды опередив дуэт из Румынии. Тройку замкнули представители Греции.