Исследователи вернули заблудившегося слоненка в стадо 25.05.2026, 13:38

Иллюстративное фото: instagram.com/samuielephanthaven

Трогательная история воссоединения малыша со своей семьей.

Исследователи рассказали трогательную историю воссоединения 4-месячного слоненка со своей семьей после того, как он заблудился в дикой природе. Увы, малыш, похоже, не усвоил урок и заблудился вновь.

Исследовательская группа под руководством профессора Джорджа Виттемайера из Университета штата Колорадо поделилась историей слоненка, обнаруженного неподалеку туристического лагеря. Команда отправилась на место происшествия, но столкнулась с проблемой поиска семьи слоненка, пишет «Фокус».

К счастью для слоненка, профессор Виттемайер изучает слонов в этом регионе последние три десятилетия, п потому он хорошо знал различные семейные кланы, обитающие в этой местности. После поисков в Национальном заповеднике Самбуру команда определила стадо слоненка, погрузила его в грузовик и привезла домой.

Далее ученые наблюдали, как слоны принимали растерянного слоненка обратно в группу. Тетя слоненка, Аделаида, медленно подошла и позвала свою племянницу — 4-месячная самка ответила ей тем же, а позже вся семья разразилась трубным ревом, окружив малыша. По словам профессора Виттемайера, они с коллегами наблюдали своеобразную «церемонию приветствия».

Известно, что слоны очень социальные животные, между которым формируются прочные связи, сохраняющиеся на всю жизнь. Подобно нашим обществам, эти связи составляют социальную ткань слоновьего общества и лежат в основе богатого поведенческого многообразия, которое демонстрируют слоны.

К сожалению, позже ученые обнаружили тело матери слоненка, Сильвии, которая, как считается, умерла естественной смертью. Ученые предполагают, что после этого 4-месячная слониха, вероятно, могла заблудиться. После смерти матери две тети слоненка, Аделаида и Маркл, позаботились о беззащитном детеныше. Более того, наблюдения показали, что Маркл, которая потеряла своего собственного слоненка ранее в этом году, даже была замечена за тем, как кормила слоненка после своего возвращения.

Но даже это еще не все, спустя всего неделю после возвращения детеныша, ученые заметили молодую слониху, которая лежала неподвижно в речной долине, даже после того, как семья переместилась на возвышенность. К счастью, позже оказалось, что слониха просто проспала. Позже она издала крик, а семья во главе с Аделаидой вернулась, чтобы забрать детеныша.

По словам профессора Виттемайера, все эти приключения молодой слонихи свидетельствуют о том, насколько умны и социально чутки эти удивительные животные. Слоны, отнюдь не недалекие, неповоротливые гиганты, известны своей сложной социальной структурой, обращением друг к другу по индивидуальным «именам», передачей традиций и, возможно, даже оплакиванием умерших.

