Развалить империю окончательно 3 Валерий Пекарь

25.05.2026, 13:41

1,472

Киев формулирует политическую цель войны.

Для того, чтобы сформулировать, что такое победа, надо понимать политическую цель войны. Она у нас не осознана и не объявлена. Мы воюем, чтобы достичь чего-то, неизвестно чего.

Возвращение к границам 1991 года, очевидно, не может быть политической целью войны, потому что это совсем не гарантирует, что война завершится. Да и реинтеграция ныне оккупированных территорий станет для Украины процессом, растянутым на целое поколение, поэтому война реально завершится на этих территориях через много лет после прекращения боевых действий. Наконец, все сейчас понимают, что мы воюем не за территории.

Мир не может быть целью войны. Во-первых, есть вопрос, какой мир. Капитуляция также является разновидностью мира, но она мало кого привлекает. Часто говорят о справедливом мире, но большинство людей под этим понимает наказание военных преступников, что недостижимо в случае заключения мирного соглашения. Часто говорят об устойчивом мире, то есть чтобы следующее поколение не воевало в следующей войне, но при каких условиях это возможно?

Подавляющее большинство тех, кто задумывается, понимает, что прекращение огня и мирное соглашение будут означать лишь ускоренную подготовку к следующей горячей фазе, а промежуточный период Россия использует, чтобы развалить или хотя бы ослабить нас через политические и когнитивные инструменты. Я уже не говорю о том, что второй раз мы уже армию не соберем (отдельная тема, в другой раз). Это называется «чеченский сценарий» и завершается нашим тотальным поражением и геноцидом.

Определение политической цели войны лежит выше уровня стратегии. Политическую цель войны не могут определять военные командующие, они ее получают сверху (от политического руководства) и превращают в стратегию, то есть совокупность операций, приводящих к достижению политической цели. Если неизвестна цель — стрела стратегии летит в пустоту, вооруженные силы одерживают массу тактических и оперативных побед, но не знают, что с ними делать (как США в Иране, прочтите об этом в первом комментарии).

Замечу, что определенная и задекларированная политическая цель войны демонстрирует гражданам на фронте и в тылу конечность войны, структурирует вокруг цели коалицию союзников, посылает сигнал различным силам на вражеской стороне, позволяет качественно построить стратегию, отыскать ресурсы, сфокусироваться на вражеских уязвимостях и т.д.

Стратегия — это путь достижения цели. Путь перехода из точки А, где мы есть сейчас, в точку Б, где мы хотим оказаться. Если мы не знаем точки Б, мы никогда туда не попадем.

Что у нас есть в публичном дискурсе о политической цели войны?

Защититься от агрессора. Такая политическая цель предполагает, что война будет длиться вечно.

Остаться в живых. Такая политическая цель лучше всего достигается немедленной капитуляцией. Правда, живыми останутся не все: кого-то расстреляют, кто-то будет штурмовать Варшаву под триколором.

О возвращении к границам 1991 года уже написано выше. Это не означает завершение войны.

О наказании преступников уже написано выше. Это невозможно в случае мирного соглашения.

Вступить в НАТО. Сейчас эта политическая цель выглядит совсем не так привлекательно, как в 2022.

Сохранить потенциал страны. Извините, но война его разрушает беспощадно и неотвратимо. Это не может быть целью войны.

Сорвать российские планы. То есть остаться суверенными. Типичная оборонительная стратегия. Как известно, оборонительная стратегия не может привести к победе. Наконец, суверенитет возможен и при границе по Збручу.

Поменять власть в Москве. На кого? На «хороших русских»? На черносотенцев, обвиняющих Путина в слабости? На более молодого и энергичного представителя «партии войны»? На представителя «партии мира», который побежит снимать санкции и размораживать активы, чтобы дать новый толчок производству вооружений?

Мы оказались в типичной ловушке: отсутствие определенной и артикулированной политической цели войны быстро накапливает и приумножает все проблемы на фронте и в тылу, среди союзников нынешних и потенциальных.

Это уже начали понимать в экспертной среде, где подобные дискуссии некоторое время уже ведутся, но пока без последствий.

Я могу предложить политическую цель войны: прекращение существования российской империи. Деимпериализация, деколонизация РФ, развал империи и реконструкция постимперского пространства с целью устойчивого мира.

Деколонизация РФ соответствует основополагающим документам ООН и поддержана многочисленными резолюциями Европарламента, ПАСЕ, ПА ОБСЕ.

Такая политическая цель позволяет сформировать соответствующую стратегию, сочетающую кинетические операции и когнитивные, санкционные и т.д., взаимодействие с западными союзниками и поиск союзников на востоке и юге, работу с различными целевыми аудиториями внутри и снаружи РФ. Отдельные элементы этой стратегии уже есть в публичном пространстве, другие не стоит туда выносить.

Главное, что наличие четкой цели позволяет измерить приближение к ней, проанализировать эффективность каждой конкретной операции и тому подобное. Сформировать конкретные структуры, собрать конкретные ресурсы, нацелиться на конкретные уязвимости. Принять конкретные непростые, но понятные в контексте достижения цели решения.

Скажете, это недостижимо?

А достижение цели, которой нет, — это достижимо?

А бесконечная стойкость в войне, цель которой не определена и не задекларирована, — это достижимо?

(Кстати, наши союзники довольны отсутствием цели войны у Украины. Они неоднократно высказывались, что поддерживают Украину бесконечно и гордятся ее бесконечной стойкостью. Только вот стойкость не бесконечна, и если Украина упадет, они следующие).

Политическая цель войны для России четко определена и задекларирована: прекращение существования независимой Украины. Что бы ни говорили в Москве о «целях СВО», эта политическая цель неизменно остается основной. Об этом нам время от времени напоминают кремлевские спикеры.

Пришло время и нам сформулировать политическую цель войны. Прекратить стесняться и объявить цель. Собрать под это стратегию, ресурсы, союзников.

Российская империя разваливалась в ХХ веке дважды: в 1917 и 1991. Должна развалиться третий раз окончательно.

Если вы считаете, что эта политическая цель войны недостойна или недостижима, то прошу в комментариях написать ваше предложение относительно политической цели войны (только перечитайте восемь пунктов выше). Где должна быть конечная точка, к которой мы должны стремиться? Или мы должны воевать без конечной точки?

Пришло нам время сформулировать политическую цель войны. С объявления цели начинается путь.

Валерий Пекарь, «Фокус»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com