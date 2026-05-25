ТАСС поправил слова Путина о происхождении его деда 2 25.05.2026, 13:53

3,166

Фото: Getty Images

Биографию диктатора переписывают.

В понедельник госагентство ТАСС обнародовало данные нового исследования о предках главы Кремля Владимира Путина. По традиции последних лет это произошло перед Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ). В этот раз исследование провел топ-менеджер компании «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом»), которого в 2020 году Путин награждал своим указом. Согласно его изысканиям, дед Путина Спиридон Иванович был из крестьян и крещен под Тверью. В 2000 году правитель говорил, что этот дед родился в Санкт-Петербурге. Поскольку в Российской империи детей обычно крестили в течение нескольких дней после рождения, публикация ТАСС выглядит как опровержение слов диктатора, пишет «Агентство».

Согласно обнародованной ТАСС записи из метрической книги за 1879 год, дед Путина Спиридон Иванович был крещен в храме Вознесения Господня деревни Дудино, хотя семья предков правителя жила в деревне Поминово, которая относилась к приходу другого села — Тургинова. Деревня Дудино в биографии Путина ранее никогда не упоминалась, уточнил историк Михаил Гершзон, который проводил исследование по заказу Любавина.

По словам Гершзона, предки Путина были крестьянами, но подробностей их повседневной жизни в архивах не сохранилось.

В книге «От первого лица» в 2000 году Путин говорил, что «дед родился в Петербурге».

Кроме того, согласно версии 2000 года, дед Путина был не крестьянином, а поваром. «Самая простая семья была: ну что, повар и повар. Но, видно, хорошо готовил, потому что после Первой мировой войны его пригласили на работу в подмосковные Горки, где жили Ленин и вся семья Ульяновых. Когда Ленин умер, деда перевели на одну из дач Сталина, и он там долго работал», – утверждал Путин.

Сталина дед пережил и в конце жизни, уже на пенсии, жил и готовил в Доме отдыха Московского горкома партии в Ильинском, говорил правитель.

Позднее, в 2018 году, Путин уточнял, что речь о деде Спиридоне.

В 2002 году троюродная тетка Путина говорила МК, что деда диктатора в 12-13 лет пристроили учеником повара в Твери, после чего Спиридон уехал работать в Петербург. После революции Спиридон с женой и детьми возвратились в Поминово.

До этого научной и фундаментальной работы о предках диктатора не было, объяснил Гершзон значение своих изысканий. По его словам, Любавин «предполагает, что для публикации новых данных по родословной правителя ему надо получить соответствующее разрешение и благословение».

Кто провел исследование. Любавину 69 лет. Согласно данным утечек, изученных «Агентством», по крайней мере с 2000 года он работает в «Техснабэкспорте» (внешнеторговой компании госкорпорации «Росатом»). В 2009 году он возглавил IT-дирекцию «Техснабэкспорта».

В 2020 году Путин наградил Любавина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе правителя говорилось, что награжденный – директор по закупкам, качеству и материально-техническому обеспечению «Техснабэкспорта». Если в 2019 году годовой доход Любавина в «Техснабэкспорте», согласно утечкам, составлял 15,7 млн рублей, то к 2021 году он увеличился до 17,1 млн рублей.

Гершзон родился в 1971 году, историк по образованию, окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Возглавляет проект «Ваше родословие», который занимается генеалогическими исследованиями. Гершзон, как говорится на сайте проекта, участвовал в изучении родословных «одного из председателей правительства России, руководителей ряда министерств, крупнейших российских компаний».

Это третий год подряд, когда детали биографии предков Путина обнародуют в преддверии ПМЭФ. В 2024 году на форуме показали генеалогическое древо диктатора, с которого были убраны многие ныне живущие родственники Путина. В прошлом году на ПМЭФ выставили стенд с наградами отца правителя Владимира Спиридоновича Путина. В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com