Соболенко рассказала, оставит ли свою фамилию после свадьбы 25.05.2026, 14:14

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка объяснила свое решение.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко намерена оставить свою фамилию после свадьбы с греческим бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

В марте этого года Франгулис и Соболенко обручились. Жених подарил теннисиске кольцо с бриллиантом весом более 12 карат. Стоимость украшения от $500 тыс. до $1 млн.

«Оставлю свою фамилию, у меня своя история. Слава богу, меня понимают. Мне хочется вписать в историю фамилию отца», – сказал Арина в интервью журналисту Павлу Кислому для YouTube-канала First&Red.

При этом, по словам Соболенко, дети будут носить фамилию мужа.

Арина также рассказала, чем планирует заниматься после завершения теннисной карьеры. «Я очень боюсь этой части своей жизни, но надеюсь, что буду в индустрии моды, может быть. Не хочу далеко уходить от тенниса, но тренером быть точно не собираюсь», – уверена Соболенко.

Но сразу же сделала оговорку: «Хотя, если увижу молодого способного к прогрессу атлета, готова помочь даже бесплатно, потому что в нем я бы увидела молодую себя и захотела бы помочь».

Арина добавила, что заставлять своих детей заниматься теннисом она не будет – только, если они сами захотят.

«Я не буду той матерью, которая заставляет», – подытожила спортсменка.

