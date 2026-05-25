Кремль выгоняют из Южного Кавказа 25.05.2026, 14:18

Особенно заметен этот процесс в Армении.

Россия теряет Южный Кавказ, а страны региона все активнее ищут альтернативы Москве. Особенно заметен этот процесс в Армении, которая после поражения в Нагорном Карабахе начала быстро сближаться с Евросоюзом и расширять контакты с Китаем, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают аналитики, десятилетиями позиции Кремля в регионе держались на военном присутствии, энергетике и роли посредника в конфликтах. Однако война в Украине и кризис вокруг Карабаха серьезно подорвали доверие к Москве как к гаранту безопасности.

Поворотным моментом для Еревана стали события 2020–2023 годов, когда Россия фактически не вмешалась в конфликт вокруг Карабаха. После этого армянские власти начали искать новые внешнеполитические опоры.

В начале мая Армения приняла саммит Европейского политического сообщества, а затем — первый в истории саммит ЕС–Армения. Брюссель объявил о запуске партнерской программы на €200 млн, а общий объем европейских инвестиций в страну может достичь €2,5 млрд.

Москва резко отреагировала на сближение Еревана с ЕС, обвинив Армению в движении в «антироссийскую орбиту» и предупредив о возможных последствиях.

Одновременно усиливается влияние Китая. Пекин расширяет экономическое присутствие в Грузии и Азербайджане через инфраструктурные проекты, торговлю и финансовые механизмы. Азербайджан уже стал одним из ключевых партнеров Китая в регионе, а двусторонняя торговля в 2025 году достигла почти $5 млрд.

Армения также активизирует сотрудничество с Пекином. В Ереване рассчитывают, что развитие транспортных коридоров с Азербайджаном и Турцией сделает страну более привлекательной для азиатских инвесторов.

Эксперты считают, что Россия сохраняет в регионе главным образом военное влияние, однако ее прежняя монополия на экономические и политические связи постепенно исчезает.

