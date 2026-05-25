«Придется работать, поскольку на пенсию не прожить»4
- 25.05.2026, 15:19
Крик души белоруса.
Многие белорусы после выхода на пенсию вынуждены продолжать работать, так как денег на жизнь не хватает. Об этом пишет пользователь Threads yauhen_kh.
«Белорусы вынуждены трудиться, как пчелки всю жизнь, — пишет он. — Сначала надо работать, чтобы получить 20 лет страхового стажа, откуда выбросили учебу на дневном, декреты и другое.
Заработали страховой стаж, а пенсионный возраст еще не наступил? Все равно работайте, иначе запишут в тунеядцы!
Вы дожили до пенсии, что удается не каждому? Придется работать, поскольку на пенсию не прожить. Не пчелки, скорее, лошади».
Другие пользователи поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Это вы подождите пройдет еще 20 лет и люди рожденные в 80-х и 90-х узнают что пенсии у них нет, потому что с такой демографией пенсионная система по солидарному принципу работать не сможет, а накоплений пенсионных ни у кого не будет так что придется работать, пока ногами вперед не вынесут.
— В маленьком поселке, который стал дачным, среди моих знакомых умерло 3 человека за месяц, за несколько месяцев до пенсии.
— Нужно еще дожить до пенсионного возраста, особенно это касается мужчин. Согласно статистике, у них есть всего один год, чтобы начать получать пенсию.
— Никто не говорил, что не нравится Беларусь. Это чудесная страна. И мы ее любим. Просто некоторые решения вызывают удивление. Хотелось бы большей защищенности для граждан, которые работают.
— Пара-тройка лет, и пенсии не будет ни для кого. Я уже и не рассчитываю.
— В других странах сколько лет отработал и сколько пенсии накопил, то по наступлению пенсионного возраста можно ее забрать сразу или каждый месяц по кусочку. А если помрешь, то остаток получит наследник. А не государство, как у нас.
— В других странах нет законов о тунеядстве. В других странах есть выбор — работать или не работать.
— Работать надо везде — жить то за что-то надо, но только у нас узаконен принудительный труд.