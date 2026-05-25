закрыть
25 мая 2026, понедельник, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Придется работать, поскольку на пенсию не прожить»

4
  • 25.05.2026, 15:19
  • 2,010
«Придется работать, поскольку на пенсию не прожить»
Фото: tochka.by

Крик души белоруса.

Многие белорусы после выхода на пенсию вынуждены продолжать работать, так как денег на жизнь не хватает. Об этом пишет пользователь Threads yauhen_kh.

«Белорусы вынуждены трудиться, как пчелки всю жизнь, — пишет он. — Сначала надо работать, чтобы получить 20 лет страхового стажа, откуда выбросили учебу на дневном, декреты и другое.

Заработали страховой стаж, а пенсионный возраст еще не наступил? Все равно работайте, иначе запишут в тунеядцы!

Вы дожили до пенсии, что удается не каждому? Придется работать, поскольку на пенсию не прожить. Не пчелки, скорее, лошади».

Другие пользователи поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Это вы подождите пройдет еще 20 лет и люди рожденные в 80-х и 90-х узнают что пенсии у них нет, потому что с такой демографией пенсионная система по солидарному принципу работать не сможет, а накоплений пенсионных ни у кого не будет так что придется работать, пока ногами вперед не вынесут.

— В маленьком поселке, который стал дачным, среди моих знакомых умерло 3 человека за месяц, за несколько месяцев до пенсии.

— Нужно еще дожить до пенсионного возраста, особенно это касается мужчин. Согласно статистике, у них есть всего один год, чтобы начать получать пенсию.

— Никто не говорил, что не нравится Беларусь. Это чудесная страна. И мы ее любим. Просто некоторые решения вызывают удивление. Хотелось бы большей защищенности для граждан, которые работают.

— Пара-тройка лет, и пенсии не будет ни для кого. Я уже и не рассчитываю.

— В других странах сколько лет отработал и сколько пенсии накопил, то по наступлению пенсионного возраста можно ее забрать сразу или каждый месяц по кусочку. А если помрешь, то остаток получит наследник. А не государство, как у нас.

— В других странах нет законов о тунеядстве. В других странах есть выбор — работать или не работать.

— Работать надо везде — жить то за что-то надо, но только у нас узаконен принудительный труд.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин