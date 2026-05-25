25 мая 2026, понедельник, 16:10
В Беларуси снова ограничили посещение лесов

  • 25.05.2026, 15:50
Свободный доступ сохраняется лишь в 33 районах страны.

Третий класс опасности пожаров в лесах фиксируется во всех регионах Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Свободное посещение лесных угодий 25 мая объявлено лишь в Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Миорском, Полоцком, Поставском, Россонском, Шарковщинском районах Брестской области; в Ивьевском, Кореличском и Новогрудском районах – Гродненской области; в Дзержинском, Копыльском, Минском, Мядельском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Стародорожском, Узденском и Червенском районах – Минской области; в Осиповичском районе Могилевской области.

На всей остальной территории страны введено ограничение на посещение лесов. А это значит, что там можно только гулять, собирать грибы и ягоды. Разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах – нельзя. За нарушение грозит штраф до 12 базовых величин (до 540 рублей).

Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных.

