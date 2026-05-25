25 мая 2026, понедельник, 17:49
В Беларуси подорожают услуги телеграфной связи

  25.05.2026, 16:25
Новые тарифы «Белтелекома» начнут действовать с 1 июня.

«Белтелеком» с 1 июня повысит тарифы на услуги телеграфной связи. Это затронет как население, так и юрлиц. Об этом сообщается на сайте организации.

Для физлиц стоимость передачи внутренних телеграмм увеличится на 14,3% — до 0,08 рубля за слово. Стоимость приема таких отправлений останется на уровне 4,7 рубля за услугу.

Доплата за прием телеграмм по телефону увеличится на 12,5% — до 0,9 рубля за услугу. Есть и другие изменения. Так, стоимость уведомления о вручении телеграммы увеличится на 13,3% — до 1,7 рубля.

Для юрлиц увеличится только стоимость передачи внутренних телеграмм — на 12,5% — до 0,9 рубля без НДС за слово. Стоимость их приема останется на уровне 3,77 рубля за услугу.

