Коллекционные Ferrari взорвали рынок ретроавто
- 25.05.2026, 16:41
Итальянскую классику невозможно переоценить.
Аукцион Mecum Indy 2026 превратился в настоящий триумф итальянской классики. Десять самых дорогих автомобилей торгов принесли владельцам около €68 млн, а главным героем вечера вновь стала Ferrari, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Самым дорогим лотом оказался редчайший Ferrari 250 GT SWB California 1963 года. Один из всего 55 выпущенных кабриолетов продали примерно за €16,7 млн. Для коллекционеров модели серии Ferrari 250 давно считаются «голубыми фишками» автомобильного мира.
Сразу за ним расположился серебристый Ferrari Enzo — один из шести экземпляров такого цвета. Его стоимость превысила €9,4 млн. Еще дороже ожиданий ушел Ferrari F50 1995 года — почти за €9 млн, обойдя по цене культовый Ferrari F40, который продали примерно за €4,8 млн.
Настоящей сенсацией стал Maserati MC12 2005 года. Суперкар, созданный на базе Ferrari Enzo, установил новый мировой рекорд модели — около €8,7 млн. Это почти вдвое выше предыдущего рекорда.
Среди других звезд торгов — Lamborghini Miura P400 SV 1972 года в уникальном цвете Bleu Tahiti. Единственный экземпляр в такой спецификации оценили более чем в €4,3 млн.
Эксперты отмечают, что рынок коллекционных автомобилей продолжает стремительно расти. Особенно дорожают редкие Ferrari, ограниченные серии и машины с уникальной историей.