Минчанин спас выводок уток, остановив движение на МКАД

Минчанин спас выводок уток, остановив движение на МКАД1
- 25.05.2026, 16:51
- 1,232
Утки переходили проезжую часть.
Необычный инцидент произошел вчера на Минской кольцевой автомобильной дороге. О нем рассказала пользовательница Threads p_stasya_p.
«Ситуация на МКАДе: уточка с детками решила перейти дорогу, - пишет она. - Первых две полосы остановились, включили «аварийки», но третий ряд не обращает на нас внимание и как ехали, так и едут! Хорошо, что парень на Polo перегородил им полосу и дал пройти семейству. Надеюсь, что вторую часть они преодолеют так же безопасно».
Мнения комментаторов разделились. Некоторые посчитали поступок водителя неоправданным, но большинство поддержало его.
