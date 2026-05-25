Минчанин спас выводок уток, остановив движение на МКАД 1 25.05.2026, 16:51

Утки переходили проезжую часть.

Необычный инцидент произошел вчера на Минской кольцевой автомобильной дороге. О нем рассказала пользовательница Threads p_stasya_p.

«Ситуация на МКАДе: уточка с детками решила перейти дорогу, - пишет она. - Первых две полосы остановились, включили «аварийки», но третий ряд не обращает на нас внимание и как ехали, так и едут! Хорошо, что парень на Polo перегородил им полосу и дал пройти семейству. Надеюсь, что вторую часть они преодолеют так же безопасно».

Мнения комментаторов разделились. Некоторые посчитали поступок водителя неоправданным, но большинство поддержало его.

