Украинские дроны разнесли ЗРК, РЛС и склады россиян 25.05.2026, 16:48

Силы беспилотных систем нанесли мощные удары по оккупантам.

Уничтожены ЗРК, РЛС, склады и другие объекты российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди.

Среди пораженных целей на территории Донецкой области - пусковая установка ЗРК С-300 в Лазаровке, РЛС 9С19 «Имбирь» в Стритенке и железнодорожные цистерны с ГСМ в Дебальцево.

Также удалось подбить разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР» и уничтожить склады с техникой и боеприпасами в Докучаевске и Креминовке.

Командующий отметил, что вражеские ЗРК и РЛС из перечня - это 22-й и 23-й элемент ПВО противника, уничтоженные СБС в период с 1 по 24 мая.

