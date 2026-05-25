Украинские дроны разнесли ЗРК, РЛС и склады россиян
- 25.05.2026, 16:48
Силы беспилотных систем нанесли мощные удары по оккупантам.
Уничтожены ЗРК, РЛС, склады и другие объекты российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди.
Среди пораженных целей на территории Донецкой области - пусковая установка ЗРК С-300 в Лазаровке, РЛС 9С19 «Имбирь» в Стритенке и железнодорожные цистерны с ГСМ в Дебальцево.
Также удалось подбить разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР» и уничтожить склады с техникой и боеприпасами в Докучаевске и Креминовке.
Командующий отметил, что вражеские ЗРК и РЛС из перечня - это 22-й и 23-й элемент ПВО противника, уничтоженные СБС в период с 1 по 24 мая.