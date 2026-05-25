закрыть
25 мая 2026, понедельник, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны разнесли ЗРК, РЛС и склады россиян

  • 25.05.2026, 16:48
Украинские дроны разнесли ЗРК, РЛС и склады россиян

Силы беспилотных систем нанесли мощные удары по оккупантам.

Уничтожены ЗРК, РЛС, склады и другие объекты российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди.

Среди пораженных целей на территории Донецкой области - пусковая установка ЗРК С-300 в Лазаровке, РЛС 9С19 «Имбирь» в Стритенке и железнодорожные цистерны с ГСМ в Дебальцево.

Также удалось подбить разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР» и уничтожить склады с техникой и боеприпасами в Докучаевске и Креминовке.

Командующий отметил, что вражеские ЗРК и РЛС из перечня - это 22-й и 23-й элемент ПВО противника, уничтоженные СБС в период с 1 по 24 мая.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин