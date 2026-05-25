Во время массированной атаки РФ могла запустить второй «Орешник» 25.05.2026, 16:05

Ракета могла ударить по российским войскам на оккупированной территории.

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая россияне могли запустить две баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет Telegram-канал «єРадар».

Отмечается, что второй «Орешник», вероятно, ударил по временно контролируемой Россией территории в районе Авдеевки или Ясиноватой в Донецкой области. Не исключается, что россияне случайно атаковали собственные войска.

В Telegram-канале напомнили, что около 01:00 ночи 24 мая многие мониторинговые каналы сообщали о пусках «Орешника», но на тот момент никаких сообщений о попаданиях зафиксировано не было. Однако в сети публикуют видео, на котором показан первый пуск ракеты.

По данным Telegram-канала «CyberBoroshno», на кадрах виден недостроенный ТРЦ Rose Park в Донецке, а камера направлена в сторону населенных пунктов Авдеевка, Краматорск, Славянск, Изюм, Волчанск и Белгород. Точно невозможно определить, куда именно произошло попадание.

