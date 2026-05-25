Forbes: Рейтинг Путина полностью обвалился 4 25.05.2026, 15:43

Даже официальные опросы показывают худший результат с начала войны.

Несмотря на потраченные почти 3 миллиарда долларов, кремлевский диктатор Владимир Путин не так популярен в России, как ему хотелось бы. У него начинаются проблемы, пишет Forbes.

Отмечается, что даже в официальных опросах, которые Кремль использует в качестве пропагандистского инструмента, фиксируется активное падение рейтингов российского диктатора – с 74% в феврале до 65,6% в апреле, а доверие снизилось на 7 пунктов до 71% за тот же период.

В демократической стране такие показатели могли бы казаться высокими, однако для РФ это худший результат с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. И даже изменение методологии опроса смогло поднять этот показатель лишь на 1%.

Причины низких показателей Путина в опросах

Издание отмечает, что одной из причин таких показателей является затягивание войны в Украине. Если в 2022 году у каждого третьего россиянина были родственники, которые участвовали или участвуют в войне, то сейчас их доля составляет почти треть. Также на это влияют удары украинских БПЛА – в настоящее время в зоне их досягаемости находится около 70% всей территории РФ.

Еще одной важной причиной падения рейтингов Путина является инфляция в стране. На фоне введения санкций в РФ сначала маскировали экономические последствия войны. Однако сейчас все больше россиян ощущают на себе проблемы в экономике. Более половины респондентов, опрошенных в апреле, заявили, что инфляция «очень высокая», а еще 30 % назвали ее умеренной.

Впрочем, главной проблемой для россиян являются периодические отключения интернета, а также блокировка Telegram. И даже российские блогеры, поддерживающие вторжение в Украину, нарушили молчание и высказали замечания в адрес элит, окружающих Путина. Особенно от этого пострадали малые предприятия, которым стало невозможно поддерживать связь с клиентами.

«Отключение интернета обычно является признаком чрезвычайно репрессивных авторитарных режимов. Иран неоднократно приказывал отключать интернет во время выборов и протестов; Габон отключил интернет после военного переворота; а Куба отключила интернет после протестов – и частичные отключения являются нормой на всей территории острова. Не отставая от них, Мьянма вводит одни из самых строгих ограничений интернета в мире», – отмечают журналисты.

Они отмечают, что РФ официально маскирует отключение интернета и Telegram, чтобы якобы предотвратить использование мобильных сетей украинскими дронами. Однако это повлияло на рядовых россиян и привело к сбоям в работе электронных платежей, спутниковой навигации, банкоматов, служб доставки, онлайн-работы, банковских операций и повседневного общения.

«Опросы показали, что россияне считают регулирование интернета главной причиной беспокойства – даже большей, чем атаки украинских дронов. Прежние формы цензуры можно было обойти; перебои с подключением делают современную жизнь почти невозможной. Возможно, Путин не способен это понять; по сообщениям, он не пользуется интернетом и не имеет смартфона», – добавляет издание.

Изоляция Путина и растущий раскол в ближайшем окружении

На фоне этого кремлевский диктатор становится все более изолированным. Издание предполагает, что Путин провел несколько недель, прячась в бункере, поскольку боялся покушения или государственного переворота. И хотя такие сценарии являются лишь мечтой Запада, Путин вступил в чрезвычайно сложный период, добавляют журналисты.

Причина в том, что российские элиты становятся все более разочарованными, а также в стране растет раскол между ними и силовиками. И хотя пресс-секретарь Путина Песков и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко пытались отговорить диктатора от таких ограничений, Путин слушает только свои спецслужбы.

«Путин окружен военными генералами, которые говорят ему то, что он хочет слышать – что Донбасс будет взят до конца года и что отключение интернета является необходимым злом», – объясняют журналисты.

По мнению издания, все эти репрессии в РФ могут обернуться против самих силовиков, которые их инициируют. Ведь вмешиваясь в повседневную жизнь людей, Кремль рискует вызвать именно то недовольство, которое надеется подавить.

