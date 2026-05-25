Россиянам стали массово выдавать «мобилизационные предписания» 25.05.2026, 15:28

иллюстративное фото

Документы вклеивают в военные билеты после вызовов в военкоматы.

Российские граждане в начале 2026 года чаще стали получать «мобилизационные предписания» при посещении военкоматов, куда их вызывают для «уточнения сведений» или по электронным повесткам. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов в Google и «Яндекс», а также информация от юристов, пишет The Moscow Times.

Всплеск запросов по ключевым словам «мобилизационное предписание» Google начал фиксировать с конца марта, а пика их количество достигло в начале апреля. В результате запросы «вклеили мобилизационное предписание», «сколько действует мобилизационное предписание», «красное мобилизационное предписание» получили статус «сверхпопулярных» в Google Trends.

«Яндекс» Wordstat зафиксировал интерес россиян к «мобилизационным предписаниям» с осени прошлого года, а затем выявил почти 4-кратный скачок таких запросов зимой и начале весны: в апреле их было около 40 тысяч против менее 10 тысяч в январе.

Мобилизационное предписание выдаётся на основании решения муниципальной призывной комиссии. Оно содержит инструкции о том, что он должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации: куда и когда явиться, что взять с собой. Обычно предписание вклеивается или вкладывается в военный билет.

О том, что люди, которые получают повестки из военкоматов, сообщают о «мобилизационных предписаниях», в начале апреля писал проект «Призыв к совести». Его эксперты рекомендовали «не отдавать сотрудникам (военкомата) свой военный билет», чтобы избежать вклейки предписания.

Правозащитный проект «Идите лесом» в феврале сообщал об изъятии военных билетов у сотрудников одной из крупных компаний с последующей выдачей повесток и предложением о «вклейке мобилизационного предписания». В марте в Алтайском крае администрация села Новороманово вывесила списки «для получения мобилизационных предписаний», обязав явиться мужчин с военными билетами.

О вклейке предписания сообщали также призывники из Новосибирска и Челябинской области. Представитель одного из них рассказал, что военкоматы сейчас «работают по командам, проверяют всех и добавляют людей в группу тех, кто «может быть полезен армии», называя это подготовкой к общей мобилизации и отбором кандидатов».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com