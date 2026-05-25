Над центральной Россией вводят запрет на полеты частных самолетов 25.05.2026, 15:10

Ограничения начнут действовать с начала июня.

С начала июня в Московской воздушной зоне полностью запретят полёты гражданских воздушных судов на высоте от нуля до 5100 метров. Об этом сообщает отраслевое объединение пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА Россия». Когда ограничения снимут и с чем они связаны, не уточняется.

Зона запрета на западе доходит до границы с Беларусью, на севере — до района полётной информации (РПИ) Санкт-Петербурга, на востоке — до РПИ Екатеринбурга и Самары. В зону запрета попали Смоленск, Тверь, Калуга, Тула, Ярославль и Нижний Новгород.

Исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, сельхозавиации, медицинской авиации и для воздушных судов, которые занимаются мониторингом трубопроводов и линий электропередач или выполняют работы по госконтрактам.

