В небе над Минском – солнечное гало
- 25.05.2026, 15:04
- 1,248
Прямо сейчас.
В небе над Минском видно солнечное гало. Об этом жители столицы пишут в соцсетях, выкладывая фото, заметил сайт Charter97.org.
«Пока что самое крутое солнечное гало, которое я видела. Полностью круглое. Класс. А ну—ка быстро посмотрели на небо!» — пишет в Threads helen_fit_zouk.
«Солнечное гало — сейчас на небе, в перистых облаках. Обожаю эту небесную физику», — пишет gomeodoc.
Гало — атмосферное оптическое явление, связанное с возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».