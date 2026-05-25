В небе над Минском – солнечное гало 25.05.2026, 15:04

Прямо сейчас.

В небе над Минском видно солнечное гало. Об этом жители столицы пишут в соцсетях, выкладывая фото, заметил сайт Charter97.org.

«Пока что самое крутое солнечное гало, которое я видела. Полностью круглое. Класс. А ну—ка быстро посмотрели на небо!» — пишет в Threads helen_fit_zouk.

Фото: threads.com/@helen_fit_zouk

«Солнечное гало — сейчас на небе, в перистых облаках. Обожаю эту небесную физику», — пишет gomeodoc.

Фото: threads.com/@gomeodoc

Гало — атмосферное оптическое явление, связанное с возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

