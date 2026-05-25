Cybertruck теперь готов к пустыням и бездорожью 2 25.05.2026, 14:43

Фото: Unplugged Performance

Владельцы могут превратить свой Tesla в настоящий внедорожник.

Американская компания Unplugged Performance представила новые пакеты доработок для Tesla Cybertruck, превращающие электрический пикап в полноценный экспедиционный внедорожник с элементами бронезащиты, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Линейка UP Invincible создана для базовой версии Cybertruck Dual Motor AWD стоимостью около €64 тыс. Самый дорогой комплект — Expedition Package — оценивается примерно в €16 тыс. В него входят усиленные бамперы, защита днища, силовые пороги, багажник на крыше, крепления для экспедиционного оборудования, карбоновые элементы кузова и массивная LED-панель длиной 127 см.

Все детали устанавливаются без сварки и не мешают работе камер, датчиков и электроники Tesla.

Для любителей экстремального бездорожья компания предлагает отдельные комплекты защиты кузова стоимостью до €12 тыс. Они усиливают наиболее уязвимые элементы Cybertruck и рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

Отдельное внимание разработчики уделили свету. Пакет с говорящим названием Pretty F’n Bright Light Package за €6 тыс. добавляет мощную систему дальнего и ближнего освещения, интегрированную в 48-вольтовую архитектуру автомобиля.

Также доступны спортивные пакеты подвески и тормозов, улучшающие управляемость на асфальте и бездорожье, а новые колесные комплекты предлагаются в размерах от 51 до 61 см.

Компания заявляет, что все наборы уже доступны для заказа по всему миру.

