Cybertruck теперь готов к пустыням и бездорожью

Cybertruck теперь готов к пустыням и бездорожью2
- 25.05.2026, 14:43
Владельцы могут превратить свой Tesla в настоящий внедорожник.
Американская компания Unplugged Performance представила новые пакеты доработок для Tesla Cybertruck, превращающие электрический пикап в полноценный экспедиционный внедорожник с элементами бронезащиты, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Линейка UP Invincible создана для базовой версии Cybertruck Dual Motor AWD стоимостью около €64 тыс. Самый дорогой комплект — Expedition Package — оценивается примерно в €16 тыс. В него входят усиленные бамперы, защита днища, силовые пороги, багажник на крыше, крепления для экспедиционного оборудования, карбоновые элементы кузова и массивная LED-панель длиной 127 см.
Все детали устанавливаются без сварки и не мешают работе камер, датчиков и электроники Tesla.
Для любителей экстремального бездорожья компания предлагает отдельные комплекты защиты кузова стоимостью до €12 тыс. Они усиливают наиболее уязвимые элементы Cybertruck и рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.
Отдельное внимание разработчики уделили свету. Пакет с говорящим названием Pretty F’n Bright Light Package за €6 тыс. добавляет мощную систему дальнего и ближнего освещения, интегрированную в 48-вольтовую архитектуру автомобиля.
Также доступны спортивные пакеты подвески и тормозов, улучшающие управляемость на асфальте и бездорожье, а новые колесные комплекты предлагаются в размерах от 51 до 61 см.
Компания заявляет, что все наборы уже доступны для заказа по всему миру.