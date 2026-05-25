25 мая 2026, понедельник, 14:31
В магазины Минска завезли тропический «звездный фрукт»

  25.05.2026, 13:50
Цена на него кусается.

Необычный продукт из Малайзии появился на прилавках минских магазинов. Это плоды карамболы.

Фрукт продается на развес. Килограмм будет стоить 104,99 рубля.

Журналисты Tochka.by изучили новинку.

Карамбола, или звездный фрукт – это тропический плод, который имеет характерную форму при нарезке (вид пятиконечной звезды). Она растет в основном в Юго-Восточной Азии, но также культивируется в других тропических и субтропических регионах.

Мякоть плода сочная, при этом сохраняет плотную текстуру, что делает фрукт универсальным для различных кулинарных решений.

Вкус карамболы весьма необычный. Он сочетает в себе сладость яблока, кислоту цитрусовых и легкий привкус винограда. У незрелых фруктов более кислый вкус, похожий на лайм, в то время как спелые становятся сладкими и освежающими.

В зависимости от степени зрелости вкус может варьироваться от нейтрального до ярко выраженного, что позволяет как есть карамболу саму по себе, так и использовать в салатах, десертах или напитках. Фрукт придает блюдам мягкую кислинку и приятную сладость.

Кроме того, карамбола богата витаминами (особенно витамином C) и антиоксидантами.

