Foreign Affairs: Эпоха «нейтралитета» заканчивается 25.05.2026, 13:26

«Средним державам» придется сделать выбор.

Мир стремительно уходит от многополярности к новой жесткой системе влияния двух сверхдержав — США и Китая. К такому выводу приходит политолог Майкл Бекли в статье для Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org). Он предупреждает, что державы среднего уровня теряют пространство для маневра и больше не смогут балансировать между Вашингтоном и Пекином.

По мнению автора, разговоры о «стратегической автономии» и новом расцвете держав среднего уровня вводят в заблуждение. Их активность объясняется не ростом силы, а растущей уязвимостью. Мир, в котором страны могли одновременно торговать с Китаем, пользоваться защитой США и избегать выбора, уходит в прошлое.

Бекли утверждает, что глобализация замедляется, экономический рост падает, а сверхдержавы все чаще используют технологии, рынки, энергетику и военную силу как инструменты давления. США усиливают тарифы, санкции и экспортный контроль, а Китай — промышленную экспансию, долговую зависимость и давление на соседей.

Автор считает, что державы среднего уровня переоценивают возможности международных объединений вроде БРИКС или АСЕАН. Такие коалиции способны координировать позиции, но не могут стать самостоятельным центром силы. Даже Евросоюз, по мнению Бекли, в определенной степени зависит от американской военной силы, технологий и финансовой системы.

Главная проблема для держав среднего уровня — невозможность сохранить нейтралитет. По мере усиления соперничества США и Китая обе стороны будут требовать определенности: чьи технологии использовать, чьи санкции поддерживать, чье оружие покупать и к чьим цепочкам поставок подключаться.

В качестве примеров успешной стратегии автор приводит Японию, Финляндию и Южную Корею. Эти страны не пытаются заменить американскую мощь, а делают себя незаменимыми внутри союзнической системы, получая взамен безопасность, технологии и влияние.

Эпоха свободного маневра заканчивается. Державам среднего уровня придется выбирать покровителя, иначе они рискуют превратиться в объект давления со стороны более сильных игроков.

