Посольство Румынии в Минске приостановило прием визовых документов 25.05.2026, 13:23

Стало известно, как теперь получить румынскую визу.

С 22 мая 2026 года консульский отдел посольства Румынии в Минске приостанавливает работу, и подача документов на визы там будет недоступна. Еще два месяца назад сообщалось, что граждане Беларуси снова могут подавать документы на визы, включая шенгенские.

Однако сейчас ситуация снова изменилась. Для того тобы оформить румынскую визу, белорусам предлагают обращаться в консульский отдел посольства Румынии в России. А именно в Москве, по адресу: ул. Мосфильмовская, 64, тел. +7 499 143 0430.

В Минске дипмиссия продолжает работать в ограниченном режиме — она занимается экстренными случаями и помощью гражданам Румынии, включая выдачу срочных документов и консульскую поддержку в неотложных ситуациях.

