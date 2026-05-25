The Telegraph: Украина лишила Путина главного преимущества

The Telegraph: Украина лишила Путина главного преимущества1
- 25.05.2026, 13:03
Массированные атаки россиян разбиваются о стену дронов.
Украина сумела частично нейтрализовать одно из главных преимуществ России — численное превосходство в живой силе — благодаря стремительному развитию беспилотных технологий (перевод — сайт Charter97.org).
Война все больше переходит в область воздушного пространства, а ключевую роль на фронте начинают играть дроны. Украина первой в мире создала отдельные Войска беспилотных систем (ВБС), которые координируют применение воздушных, наземных, морских и подводных беспилотников.
Под руководством главкома Александра Сырского и командующего ВБС Роберта Бровди украинская армия развернула более 170 типов беспилотных систем. Среди них — FPV-дроны на оптоволокне, устойчивые к российским средствам радиоэлектронной борьбы, а также дальнобойные ударные аппараты, способные атаковать цели в глубине России на расстоянии до 1000 километров.
Благодаря активному использованию дронов сократилась нагрузка на пехоту, а сроки ротации бойцов на передовой были уменьшены примерно до двух месяцев.
Издание подчеркивает, что ограничения Запада на использование поставленного оружия и снижение объемов помощи подтолкнули Киев к развитию собственной военной индустрии и технологических решений.
Российская армия по-прежнему делает ставку на массированные штурмы и численность, тогда как Украина выигрывает за счет гибкости, инициативы и быстрого внедрения новых технологий.