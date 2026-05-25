Бывшие политзаключенные из Беларуси открыли успешный бизнес в Польше

Бывшие политзаключенные из Беларуси открыли успешный бизнес в Польше1
- 25.05.2026, 13:10
Они занимаются сборкой деревянных бань.
Бывшие политзаключенные Сергей Гунь и Александр Бабич собирают в Польше деревянные бани. Одну из них они смонтировали за 12 часов и показали процесс в соцсетях. Сергей Гунь рассказал MOST, что это за работа, сколько она стоит и кто заказывает такие изделия.
Оба мастера давно работают с деревом. Но бани мужчины не производят — они занимаются монтажом готовых комплектов, которые делают белорусские производители в Польше. С изготовителями их познакомил подписчик Сергея из TikTok.
— Он написал мне насчет террасы, которую хотел заказать у меня, а потом рассказал, что знает ребят, занимающихся изготовлением бань, и может нас свести. Так и познакомились, — вспоминает Сергей.
Комплекты приезжают практически готовыми к сборке, но назвать процесс простым нельзя.
— Это как сложный LEGO. Без опыта работы с деревом человек сам такое вряд ли соберет. Нужен специальный инструмент и понимание процесса, — говорит Сергей.
«Мы решили устроить марафон»
Процесс сборки бани Александр показал в соцсетях. Судя по видео, весь процесс монтажа уложился в 12 часов. Но, как объясняют сами мастера, это был скорее эксперимент на скорость.
— Мы решили устроить такой марафон, — рассказывает Сергей Гунь. — В обычном режиме на сборку уходит примерно два дня. А тут специально работали практически без остановки.
По словам Сергея, во время «марафона» почти не делали перерывов: только быстро пили кофе и возвращались к работе.
— К вечеру руки уже буквально «отваливались», но мы решили довести эксперимент до конца.
Какие бани выбирают поляки
На видео Александр показал одну из популярных моделей — современную баню закругленной формы с большим панорамным окном. Такие конструкции чаще всего делают из дерева. Внутри обычно парная, зона отдыха и печка.
По словам Александра, заказчики чаще выбирают именно модели с панорамным стеклом.
— Печка либо электрическая, либо на дровах, — рассказывал он.
По словам Александра, на производстве аналогичную баню собирают примерно за 16 часов, потому что там все организовано конвейером и все материалы под рукой. На месте монтаж занимает больше времени: нужно подготовить основание, собрать конструкцию, установить печку и подключить электрику.
Белорус заказал баню только однажды
Основные клиенты — поляки. За все время, что Александр и Сергей занимаются сборкой, белорус заказал баню только один раз.
— Обычно поляки ставят такие бани возле загородных домов, — говорит Сергей.
Клиенты живут по всей Польше — от небольших городов до окрестностей Варшавы и Гданьска. По словам Сергея, в последние годы у поляков вырос интерес к домашнему отдыху: многие обустраивают SPA-зоны прямо у себя на участке. Такая баня становится альтернативой поездкам в гостиницы или спа-комплексы.
До четырех заказов в месяц
За полгода работы мужчины смонтировали несколько десятков бань. Зимой заказов было немного — в холодный сезон собрали только три объекта.
Сейчас у Сергея и Александра около трех-четырех заказов в месяц. Обычно монтаж одной бани занимает около двух дней, но многое зависит от подготовки участка и расстояния до клиента.
Стоимость монтажа начинается примерно с 2000 злотых, а итоговая цена зависит от комплектации и сложности проекта. Без монтажа баня может стоить 19 тыс. злотых.
Почему монтаж иногда затягивается
Иногда возникают и неожиданные проблемы. Один из клиентов, например, почти три недели готовил площадку под баню, а материалы все это время лежали на улице.
— Доски покрутило, и монтаж занял намного больше времени, чем обычно, — вспоминает Сергей.
По его словам, в такой работе многое зависит от участка, материалов и пожеланий заказчика. Сейчас Сергей и Александр ездят с монтажами по всей Польше и говорят, что останавливаться не собираются: каждый новый объект приносит новый опыт.
— Наверное, это и делает процесс интересным, — говорит Сергей. — Постоянно появляются какие-то новые задачи, и хочется двигаться дальше.