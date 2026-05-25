Бывшие политзаключенные из Беларуси открыли успешный бизнес в Польше 1 25.05.2026, 13:10

Они занимаются сборкой деревянных бань.

Бывшие политзаключенные Сергей Гунь и Александр Бабич собирают в Польше деревянные бани. Одну из них они смонтировали за 12 часов и показали процесс в соцсетях. Сергей Гунь рассказал MOST, что это за работа, сколько она стоит и кто заказывает такие изделия.

Оба мастера давно работают с деревом. Но бани мужчины не производят — они занимаются монтажом готовых комплектов, которые делают белорусские производители в Польше. С изготовителями их познакомил подписчик Сергея из TikTok.

— Он написал мне насчет террасы, которую хотел заказать у меня, а потом рассказал, что знает ребят, занимающихся изготовлением бань, и может нас свести. Так и познакомились, — вспоминает Сергей.

Комплекты приезжают практически готовыми к сборке, но назвать процесс простым нельзя.

— Это как сложный LEGO. Без опыта работы с деревом человек сам такое вряд ли соберет. Нужен специальный инструмент и понимание процесса, — говорит Сергей.

«Мы решили устроить марафон»

Процесс сборки бани Александр показал в соцсетях. Судя по видео, весь процесс монтажа уложился в 12 часов. Но, как объясняют сами мастера, это был скорее эксперимент на скорость.

— Мы решили устроить такой марафон, — рассказывает Сергей Гунь. — В обычном режиме на сборку уходит примерно два дня. А тут специально работали практически без остановки.

По словам Сергея, во время «марафона» почти не делали перерывов: только быстро пили кофе и возвращались к работе.

— К вечеру руки уже буквально «отваливались», но мы решили довести эксперимент до конца.

Какие бани выбирают поляки

На видео Александр показал одну из популярных моделей — современную баню закругленной формы с большим панорамным окном. Такие конструкции чаще всего делают из дерева. Внутри обычно парная, зона отдыха и печка.

По словам Александра, заказчики чаще выбирают именно модели с панорамным стеклом.

— Печка либо электрическая, либо на дровах, — рассказывал он.

По словам Александра, на производстве аналогичную баню собирают примерно за 16 часов, потому что там все организовано конвейером и все материалы под рукой. На месте монтаж занимает больше времени: нужно подготовить основание, собрать конструкцию, установить печку и подключить электрику.

Белорус заказал баню только однажды

Основные клиенты — поляки. За все время, что Александр и Сергей занимаются сборкой, белорус заказал баню только один раз.

— Обычно поляки ставят такие бани возле загородных домов, — говорит Сергей.

Клиенты живут по всей Польше — от небольших городов до окрестностей Варшавы и Гданьска. По словам Сергея, в последние годы у поляков вырос интерес к домашнему отдыху: многие обустраивают SPA-зоны прямо у себя на участке. Такая баня становится альтернативой поездкам в гостиницы или спа-комплексы.

До четырех заказов в месяц

За полгода работы мужчины смонтировали несколько десятков бань. Зимой заказов было немного — в холодный сезон собрали только три объекта.

Сейчас у Сергея и Александра около трех-четырех заказов в месяц. Обычно монтаж одной бани занимает около двух дней, но многое зависит от подготовки участка и расстояния до клиента.

Стоимость монтажа начинается примерно с 2000 злотых, а итоговая цена зависит от комплектации и сложности проекта. Без монтажа баня может стоить 19 тыс. злотых.

Почему монтаж иногда затягивается

Иногда возникают и неожиданные проблемы. Один из клиентов, например, почти три недели готовил площадку под баню, а материалы все это время лежали на улице.

— Доски покрутило, и монтаж занял намного больше времени, чем обычно, — вспоминает Сергей.

По его словам, в такой работе многое зависит от участка, материалов и пожеланий заказчика. Сейчас Сергей и Александр ездят с монтажами по всей Польше и говорят, что останавливаться не собираются: каждый новый объект приносит новый опыт.

— Наверное, это и делает процесс интересным, — говорит Сергей. — Постоянно появляются какие-то новые задачи, и хочется двигаться дальше.

