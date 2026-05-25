25 мая 2026, понедельник, 12:48
Минске Tesla протаранила два авто и перевернулась

  • 25.05.2026, 12:23
Минске Tesla протаранила два авто и перевернулась

ДТП произошло на улице Рафиева.

Наш читатель прислал видео с улицы Рафиева в Минске. По предварительной информации, там на бок опрокинулась Tesla. Работает ГАИ, место происшествия ограждено конусами. Проезд может быть затруднен, пишет Onlíner.

В ГАИ Минска сообщили, что сегодня утром 45-летняя водитель Tesla, двигаясь по улице Рафиева, совершила наезд на припаркованные вдоль дороги автомобили Fiat и Nissan. Tesla в результате опрокинулась. Никто не пострадал.

