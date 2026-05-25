Украинская РЭБ отправляет российские ракеты в «Перу» 1 25.05.2026, 12:01

Цели полностью теряют настоящие координаты.

Украина все активнее использует систему радиоэлектронной борьбы Lima, чтобы противостоять российским ракетам и дронам на фоне дефицита дорогостоящих ракет ПВО, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Разработанная украинской компанией Cascade Systems система не уничтожает цели напрямую, как Patriot, а «ослепляет» их, подавляя и подменяя спутниковую навигацию. В результате ракеты и беспилотники теряют курс и падают вдали от целей.

По словам разработчиков, Lima способна подменять координаты настолько эффективно, что российские ракеты могут «думать», будто находятся в Перу. Это заставляет их отклоняться от маршрута и падать в полях вместо ударов по городам и инфраструктуре.

Стоимость одной установки Lima составляет около 58 тысяч евро, а защита крупного города обходится примерно в 5 миллионов евро — примерно как одна ракета Patriot PAC-3. За последние полтора года Украина получила более 400 таких систем.

По данным компании, Lima уже смогла подавить более 20 тысяч дронов Shahed и сорвать десятки атак крылатых и баллистических ракет.

Особую роль система играет против планирующих авиабомб и дальнобойного оружия с навигацией GLONASS. Даже отклонение на несколько десятков метров может спасти объект от уничтожения.

При этом разработчики признают, что это постоянная технологическая гонка. Россия модернизирует антенны и защиту от помех, а украинские инженеры вынуждены непрерывно обновлять Lima. Новая версия Lima Quant появилась после того, как российские системы защиты от помех временно сделали старые модификации неэффективными.

«Война постоянно меняется», — говорят разработчики системы.

