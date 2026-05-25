Соловьев признал полную беспомощность армии РФ 25.05.2026, 9:43

Владимир Соловьёв

Одесса больше не «русский город».

Один из ведущих российских пропагандистов Владимир Соловьёв в эфире своей программы неожиданно заявил, что России больше не нужна Одесса. По его словам, в городе якобы «уже не осталось русских», а значит, он не видит смысла в его «возвращении», заметил украинский блогер Денис казанский.

Этим заявлением российская федеральная пропаганда фактически признала, что армия РФ не способна захватывать крупные украинские города, включая Одессу. Вместо прежней риторики о «освобождении» Соловьёв призвал отказаться от какого-либо сочувствия к жителям украинских городов.

По его словам, Россия не должна «жалеть» украинцев, поскольку рассматривает их как врагов.

Во время эфира телеведущий также фактически признал неизбирательный характер российских ударов по территории Украины, заявив, что «у бомб нет глаз».

Кроме того, Соловьёв отказался от одного из ключевых тезисов российской пропаганды о необходимости «защиты русскоязычных». Он заявил, что Украина России якобы «не нужна», а ее граждане являются врагами уже потому, что поддерживают свою армию и платят налоги государству.

