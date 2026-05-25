«Была только $1000» 2 25.05.2026, 10:27

Эти минчане купили квартиру почти без сбережений.

Купить собственное жилье — мечта миллионов белорусов. Для многих — почти недосягаемая или требующая серьезных ужимок, экономии и ограничений. Особенно для тех, кто хочет обосноваться в Минске. Что делать, если наследство не перепало, зарплата не позволяет хорошо откладывать или взять кредит, а съемное жилье уже и так съедает половину получки?

«Точка» нашла две реальные истории неожиданных покупок квартир в столице — без накоплений и больших первоначальных взносов. Сразу оговоримся: свой жилищный вопрос эти теперь уже минчанки решали пару лет назад, когда условия кредитования и ситуация на рынке были другими, но все равно по-своему непростыми и трудноподъемными.

«Думала, всю жизнь проживу в съемной квартире»

Лилия переехала из райцентра в Минск в 18 лет, когда поступила в университет. Сейчас ей 33, уже 4 года она живет в своей «однушке».

«Почти всю жизнь жила в съемных квартирах или общежитиях, с самого детства и до своего 13-летия, а потом снова общаги, съемное жилье, но уже в Минске. Мне всегда так хотелось иметь свой собственный угол и не жить на птичьих правах. Кто снимал квартиру, тот хорошо поймет, о чем я», — начинает свой рассказ Лилия.

Девушка говорит, что сразу после учебы неплохо зарабатывала.

«Но съемное жилье забирало хорошую часть доходов. Плюс ты молодой, только стал самостоятельным, со своим заработком: хотелось и путешествовать, и где-то отдохнуть, и просто что-то купить. Поэтому постоянно разрывало между накоплениями: на путешествия или же на жилье», — вспоминает девушка.

Средний доход девушки тогда составлял около $1200 в месяц (на то время по курсу 2016—2018 годов). И даже такой относительно неплохой зарплаты, по мнению банков, было недостаточно, чтобы взять хорошую сумму кредита. Давали добро где-то на половину стоимости самой простой «однушки».

«В общем, так и жила. То копила на квартиру, то тратила все на путешествия. На жилье с таким банковским раскладом нужно было отложить хотя бы $20 000. Это было нереально», — говорит Лилия.

Наобум пошла смотреть квартиру

При этом Лилия все эти годы постоянно следила за объявлениями на рынке недвижимости, процентными ставками. Но однажды решила сделать чуть больше, чем просто рассчитать вероятность покупки квартиры, то есть сходить на просмотр.

Денег у нее практически не было — лишь $1000.

«Точно так же «просто так» я решила в очередной раз посчитать все на кредитном калькуляторе. Потом просто так записалась на консультацию в банк. А потом стала думать, как мне сделать так, чтобы мне одобрили кредит», — рассказывает девушка.

Процентная ставка на тот момент была не самой привлекательной — что-то около 22% годовых. Зато квартира недорогая, просили $38 500.

Получала девушка по курсу того времени около $880. Вроде бы и неплохо. Банк был готов дать даже 100%-ную стоимость жилья. Но зарплата при этом должна была быть какой-то нереальной по белорусским меркам.

«Мне насчитали, что я должна получать около 3800 в месяц, а у меня было 2200. Но если бы на то время у меня была такая зарплата, то вряд ли бы мне понадобился кредит», — смеется Лилия.

Девушка посчитала: максимум, который она готова отдавать на кредит с ее зарплаты, — 1600.

Я должна была бы сильно ужаться, продолжать хвататься за подработки, но в целом как-то бы выкрутилась. Тогда бы от банка я взяла $32 000 по курсу. Я решилась.

Как взять кредит, если…

Вариантов было несколько: учесть совместный доход с ее мамой, которая живет в другом городе. Набежал бы почти нужный для одобрения ежемесячный доход.

Девушка выбрала другое: она ушла в отпуск, потом получила 13‑ю зарплату. В итоге ее среднемесячный доход в справке был весьма подходящим.

«Мне бы с лихвой дали и всю сумму, но я еще рассчитывала свои силы. И так вышедший в итоге платеж — Br1750 в месяц. Это было 80% моей зарплаты. Вспоминаю и в шоке от себя: как же я тогда решилась?» — смеется Лилия.

Она до сих пор в подробностях помнит, как ждала одобрение кредита от банка, как следила за разницей курсов и как в итоге искала недостающую сумму.

Я одолжила $1000 у одного знакомого и $2000 у другого с отдачей за 1—2 года. То есть мне надо было еще что-то откладывать после платежа за кредит. Мама дала тысячу. В итоге кредит у меня был где-то на $33 000. Из-за разницы курса пришлось срочно искать еще тысячу — в общем, нервов было много.

«Плачу́ немало, но за своё»

В январе 2022 года она получила ключи от своей квартиры. Нужно было сделать минимальный ремонт за две недели, чтобы съехать со съемного жилья.

«Денег не было. Я думала жить с голыми стенами. Но мои друзья скинулись, купили мне обои и поклеили. Потом кто-то дал кухню. Вся бытовая техника и почти вся мебель у меня были — снимала пустую квартиру до этого. Так и переехала в соседний дом», — вспоминает Лилия.

Она признается: когда внесла свой первый платеж по кредиту, не знала, как ей жить дальше. Но все как-то само собой стало налаживаться.

«Мне подняли зарплату, на чуть-чуть, но у меня хотя бы на руках уже оставалось на 300 больше. А потом мне сразу подвернулась очень хорошая подработка — это была уже приличная сумма. Это я все к чему: когда чего-то очень сильно хочешь, тебе как будто помогает все в этом мире», — улыбается Лилия.

А дальше было еще несколько счастливых моментов: ставка рефинансирования в 2023 году падала раз за разом. Сейчас на кредит она отдает 44% от своей основной зарплаты (из 2600).

«Теперь мой платеж — около 1150 в месяц. И он постепенно падает, но совсем по чуть-чуть. Но почти столько же платят мои друзья, снимая сейчас «однушку» в Минске. А я плачу́ за свое. Плюс я знаю, как обесценивается кредит с годами: у меня есть примеры моей мамы, которая сейчас платит всего 9, и многих других знакомых», — не унывает Лилия.

При этом она признается: за эти четыре года ей пришлось ограничить себя в главном — в путешествиях. Впервые она поехала куда-то отдохнуть только в прошлом году, весьма бюджетно.

«А так я бы не сказала, что я прям сильно в чем-то ужалась и во всем себе отказывала. Нет, все в рамках разумного, но, конечно, не так, как раньше. Я позволяю себе «излишества» иногда. Но при этом у меня всегда были подработки, чтобы жить более-менее нормально», — говорит Лилия.

Еще один минус — у белоруски сейчас практически не получается что-либо отложить. Впереди еще одна мечта — сделать ремонт под себя.

«И я уже четыре года откладываю этот момент, точно так же думая, что ремонт с таким кредитом сделать нереально. А теперь я снова окунулась в омут с головой — заказала проект у дизайнера, на который у меня нет денег. Пару месяцев есть в запасе, чтобы отложить $1000. Процесс запущен», — смеется Лилия.

Главный посыл девушки во всем этом — не стоит бояться.

«Когда ты уже ввязался в это сомнительное предприятие, все начнет складывать нужным образом. Найдутся и деньги, и возможности их заработать, и какие-то даже, казалось бы, невероятные вещи, которые будут помогать тебе на этом пути», — резюмирует девушка.

К тому же, добавляет она, свое дело делает и инфляция: сумма постепенно становится несущественной, тяжело только первые два-три года. А ее квартира сейчас в цене очень выросла и стоит теперь около $70 000. Кредит же в банке в пересчете на доллары, наоборот, уменьшился.

Два кредита и первая «однушка»

Татьяна переехала в Минск в 2014-м. Через четыре года она купила свою квартиру — тоже без нормальных накоплений.

«Жили сначала три года с родителями мужа в Ждановичах. Отношения у нас замечательные, но все равно хотелось чего-то своего. Каких-то своих денег особо не было: купили машину после свадьбы, в заначке пару тысяч. Этого очень сильно не хватало для первоначального взноса», — вспоминает Татьяна.

Но на работе у девушки для сотрудников была очень приятная «плюшка»: работодатель готов был выдать кредит под очень низкий процент — всего 5% годовых на 20 лет.

«Мне одобрили 25% от стоимости жилья — эта сумма стала нашим первоначальным взносом. Ежемесячный платеж — всего 180», — подсчитывает Татьяна.

Понравившаяся «однушка» в 2018‑м стоила $54 000. Оставшуюся сумму семья взяла в другом банке, уже на общих условиях. В итоге свое жилье они купили без первоначального взноса.

«Совокупного дохода у нас не хватало: брали еще в расчет зарплаты свекров, они же были поручителями. В итоге у нас получился еще один платеж в месяц — 1300. Скажу честно, первое время мы не справлялись и нам очень помогали родители мужа — едва ли не половину суммы закрывали они», — признается Татьяна.

Именно поэтому только что купленную квартиру было решено сдавать — получалось что-то отдавать за кредит. Так продолжалось где-то полгода, а семье так хотелось переехать в свою квартиру.

«Решились, переехали, хотя думали, что пару лет будет сдавать, пока не станем на ноги. Постепенно делали ремонт, брали какие-то рассрочки на бытовую технику. Самые тяжелые были первые три года. А потом в последние месяцы «главный» кредит снизился до 900. Муж уволился и стал работать на себя. Появились деньги», — говорит девушка.

Теперь купили дорогую «двушку»

В планах была покупка квартиры побольше — ребенок уже подрастал, в «однушке» становилось тесновато. В прошлом году решили расширяться. Но очень хотелось оставить свою первую квартирку, в которую вложили всю душу.

«Я помню, как мы гуляли по магазинам и увидели картины, которые бы идеально вписались над нашим диваном. Денег вообще не было: выскребли прям все до последней копейки. Зато какое счастье было! В общем, мы очень хотели оставить эту квартиру», — рассказывает Татьяна.

Перед покупкой нового жилья досрочно погасили свой основной кредит. Остался только единственный платеж на 180. И снова решили взять новый.

«На работе уже не получилось взять выгодный кредит. Брали обычный. Поэтому нам все-таки пришлось продать нашу первую квартиру, чтобы добавить денег. Выручили неплохую сумму — $91 000», — подсчитывает девушка.

Понравилась двухкомнатная в Ратомке — не дешевая, $146 000. Но после выгодной продажи квартиры у пары даже осталась приличная сумма денег, которую решили не пускать на закрытие кредита.

«Вкладываться в квартиру не пришлось, она была полностью с мебелью и бытовой техникой. Свою мы тоже продавали так же. Даже с теми нашими картинами», — грустно улыбается Татьяна.

Сейчас ежемесячный платеж за «главный» кредит — 1960 рублей. Плюс те же 180 рублей от предыдущего кредита. Пара говорит, что для них сейчас это вообще не ощутимая сумма.

«Для нас сейчас это вообще легко, можно сказать, мы не замечаем эту сумму. Может, даже надо было брать сразу «трешку», но тогда пришлось бы уже ужиматься. Так что эта квартира у нас не последняя, через пару лет хотим взять побольше», — говорит Татьяна.

В следующем году семья поставила себе очередную цель — купить однокомнатную квартиру. Может, самую простую, специально под сдачу.

А через пару лет, с помощью похожей схемы кредитования, но уже со своими накоплениями, сменить свою квартиру на трехкомнатную.

«Да, сначала было тяжело. Но все в итоге сложилось отлично: кто знает, открыли ли бы мы свое маленькое дело, если бы не все это? А теперь вот уже ставим совсем серьезные цели. Мой совет — не надо ждать идеального момента. Он никогда не наступит», — считает Татьяна.

И уверена: надо не побояться сделать вот этот самый пугающий первый шаг. И тогда все сложится так, что об этом потом вы точно жалеть не будете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com