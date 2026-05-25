На белорусских трассах начали действовать летние ограничения 25.05.2026, 10:37

Минтранс ввел временные меры для сохранения дорожного покрытия.

Временные меры Минтранса вводятся ежегодно и направлены на сохранение дорожного покрытия.

На республиканских дорогах Беларуси начали действовать временные ограничения на оси транспортных средств.

Данная мера предусмотрена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №17, принятым 5 мая текущего года.

Так, с 25 мая по 31 августа на автомобильных дорогах республиканского значения с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 при температуре выше +25°С допускается максимальная нагрузка на одну ось не более 6 т.

Временные ограничения не распространяются на пассажирский транспорт, машины, перевозящие живых животных, цветы, гуманитарную помощь, дорожные смеси и бетон, опасные грузы, корма, зерно и семена, молоко и молочные продукты, почту, скоропортящиеся грузы и грузы, связанные с ликвидацией ЧС и последствий ДТП, и другие.

Также ограничения не действуют для колесных тракторов, которые используются в сельском хозяйстве.

