25 мая 2026, понедельник, 12:47
В Беларуси изменится порядок отправки заказных писем

  25.05.2026, 10:53
«Белпочта» вводит новые правила оформления и оплаты услуги.

РУП «Белпочта» сообщает об изменении порядка пересылки почтовых отправлений с уведомлением о получении в пределах Беларуси. Как сообщили в пресс-службе «Белпочты», с 26 мая 2026 года отправителям больше не потребуется оформлять бумажный бланк уведомления.

Новые правила оформления:

— чтобы отправить письмо или бандероль с уведомлением о вручении, отправитель должен указать на конверте или адресном ярлыке отметку о виде уведомления – простое или заказное;

— после этого остальные действия выполнит почтовая служба.

Оплата услуги

Почтовые марки, в том числе электронные знаки почтовой оплаты («электронная марка»), для оплаты уведомления использоваться больше не будут. Вместо этого предусмотрены следующие способы расчета:

— физлица оплачивают уведомление наличными или при помощи карточек;

— юрлица и ИП осуществляют оплату в безналичной форме, включая использование Электронной авансовой системы.

Доставка и содержание

После того как адресат получит почтовое отправление с уведомлением, сотрудники «Белпочты» распечатают само уведомление и доставят его отправителю.

Распечатанное уведомление о получении будет содержать следующую информацию:

— номер почтового отправления, дату приема, наименование объекта почтовой связи места приема;

— наименование и почтовый адрес получателя, дату вручения, а также оттиск календарного штемпеля с датой доставки уведомления отправителю.

