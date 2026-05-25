В Беларуси изменится порядок отправки заказных писем

В Беларуси изменится порядок отправки заказных писем1
- 25.05.2026, 10:53
«Белпочта» вводит новые правила оформления и оплаты услуги.
РУП «Белпочта» сообщает об изменении порядка пересылки почтовых отправлений с уведомлением о получении в пределах Беларуси. Как сообщили в пресс-службе «Белпочты», с 26 мая 2026 года отправителям больше не потребуется оформлять бумажный бланк уведомления.
Новые правила оформления:
— чтобы отправить письмо или бандероль с уведомлением о вручении, отправитель должен указать на конверте или адресном ярлыке отметку о виде уведомления – простое или заказное;
— после этого остальные действия выполнит почтовая служба.
Оплата услуги
Почтовые марки, в том числе электронные знаки почтовой оплаты («электронная марка»), для оплаты уведомления использоваться больше не будут. Вместо этого предусмотрены следующие способы расчета:
— физлица оплачивают уведомление наличными или при помощи карточек;
— юрлица и ИП осуществляют оплату в безналичной форме, включая использование Электронной авансовой системы.
Доставка и содержание
После того как адресат получит почтовое отправление с уведомлением, сотрудники «Белпочты» распечатают само уведомление и доставят его отправителю.
Распечатанное уведомление о получении будет содержать следующую информацию:
— номер почтового отправления, дату приема, наименование объекта почтовой связи места приема;
— наименование и почтовый адрес получателя, дату вручения, а также оттиск календарного штемпеля с датой доставки уведомления отправителю.