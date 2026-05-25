Куда интереснее, чем Netflix 1 Жужанна Фазекаш

25.05.2026, 11:17

3,994

Петер Мадьяр

Мадьяр готовит настоящую революцию.

Новое венгерское правительство ожидает напряженное лето — ему предстоит выполнить главные предвыборные обещания: вернуть средства ЕС, ранее замороженные из-за нарушений принципов правового государства, и вернуть ранее похищенные государственные средства.

Но капитал доверия нового премьер-министра Петера Мадьяра и его команды, представляющей партию «Тиса», местных гражданских организаций, или так называемых «островов Тисы», и просто широкой массы людей, голосовавши за смену режима, пока растет. По последним данным опросов общественного мнения, то с момента выборов популярность Мадьяра увеличилась: его поддержка, составлявшая во время выборов 53%, подскочила до более чем 60%.

Взаимные обязательства и переход на евро

Этому явно способствует не только весьма последовательная и прозрачная программа перемен во всех областях публичной политики — в экономике, культуре, образовании, здравоохранении и т. д., но и чрезвычайно эффектная политическая коммуникация онлайн и офлайн со смелым использованием как национальны символов, так и суперсовременных зрелищных приемов. 9 мая, в день присяги новых депутатов парламента (напомним: у партии «Тиса» 141 депутат, бывшая правящая коалиция партии «Фидес» и христианских демократов — всего лишь 52 места, а партия «Наша Родина» 6 мест) был организован огромный массовый праздник на площади Кошута перед парламентом с участием нескольких сотен тысяч человек — с концертами и танцами до полуночи. А еще в этот день, спустя 16 лет, опять был водружен флаг Европейкого Союза рядом с национальным флагом на здании парламента.

Депутаты праздновали вместе с избирателями, делали селфи и развлекались весь день: такого непосредственного общения не было с 2010 года. Многие считают, что нынешний властный переворот имеет даже большее значение для большиства венгров, чем смена режима в 1989–1990 году, ведь тогда переход произошел путем проведения «переговоров за круглым столом» бывшей социалистической партии и новых оппозиционных партий, а сейчас — путем демократических выборов, в результате движений масс снизу.

Это и обеспечивает капитал доверия для новой политической силы.

И этот капитал доверия просто необходим: задачи перед правительством весьма сложны. Европейская комиссия позитивно настроена по отношению к новому венгерскому правительству, между премьер-министром Петер Мадьяр и председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен достигнуто принципиальное согласие по поводу размораживания средств, замороженных при Орбане; правда, срок более чем сжат: до конца августа необходимо восстановить все ключевые институты правового государства, принять или скорректировать необходимые законы для обеспечения прозрачности госзакупок, для гармонизации с законодательством ЕС и т. д.

Решено уже присоединиться к Европейскому офису прокуратуры (European Public Prosecutor’s Office, EPPO), что будет иметь принципиальное значение в борьбе против коррупции и также возврате государственных бюджетных средств и имущества, незаконно присвоенных «приближенными» к прежнему правительству олигархов и их сообщников. Будет учреждено специальное национальное агентство по возврату таких активов, и хотя пока не совсем ясно, какую институционную форму оно примет согласно с законами, но это одна из срочнейших задач, обещано завершить подготовку до июня. Запланировано также выполнить условия введения евро к 2030 году.

Конец пропаганде

Перекрытие государственных денежных ресурсов для паралелльной олигархической экономики и лживой пропаганды предыдущего правительства остается также срочнейшей задачей. Экономическая и медийная империя «Фидес» рушатся на глазах. Расторгнут контракт на 1,3 триллиона форинтов, заключенный Министерством обороны с «дружественной» компанией на поставку кибертехники. Пересматривается и «приватизация» большинства венгерских вузов и академических исследовательских центров, и непрозрачная процедура финансирования разных фондов под видом «общенациональных» целей поддержки молодых ученых и т. д.

Прекращена работа крупнейших медиакомпаний, которые работали с чрезвычайно завышенными ценами и накопили сотни миллиардов доходов форинтов за счет налогоплательщиков в ходе рекламных кампаний, рекламных акций на телевидениях, в онлайн- и офлайн-прессе и соцсетях по непосредственному заказу от администрации премьер-министра под управлением «министра пропаганды» Антала Рогана. Он же управлял гражданской секретной службой. Национальный публичный телеканал, служивший интересам только правительства, и коммерческий телеканал, близкий к нему, прекратил выпуск новостной программы, ставшей печально известной по клеветническим материалам и ложным сообщениям, пропаганде ненависти к Евросоюзу, Украине, меньшествам всех направлений и т. д.

Все эти меры коренным образом изменили общее настроение населения: одно только прекращение пропаганды ненависти — облегчением для многих. Вместо прежних авторитарных решений Мадьяр обещает конструктивный диалог, возвращение права принятия решений в «руки заинтересованных сторон» и включение общественного диалога в работу правительства. На это существует общественный спрос, практически во всех сферах началась уже активная работа по выработке предложений и идей.

Политическое шоу

Мадьяр проявляет жесткость не только по отношению к олигархам, но и к политикам из партии «Фидес» и назначенным «Фидесом» высокопоставленным лицам: он не желает выплачивать выходные пособия уходящим политикам и дал срок до 31 мая, в том числе президенту республики, избранному «Фидесом» и считающемуся марионеткой, а также председателю Конституционного суда, чтобы они подали в отставку, в противном случае он намерен отстранить их с помощью юридических процедур. Однако президент Тамаш Шуйок пока держится, и остается открытым вопрос, как правительство разрешит этот конфликт, особенно если оно сдержит свои прежние обещания и не прибегнет к средствам, не соответствующим принципам правового государства.

Пока что правительство прислушивается к критике: например, кандидат с тесными контактами с церковными институциями, первоначально выдвинутый на пост министра образования, в конце концов был заменен на признанного экперта в области образования – под давлением общественного возмущения.

Кандидат на пост министра юстиции, замечательный специалист с многолетней практикой — но зять премьер-министра — сам снял кандидатуру после того, как она у многих вызвало недовольство. В целом Мадьяр умело подобрал членов своего правительства, ему удалось привлечь известных специалистов: например, на пост главы канцелярии премьер-министра он пригласил ведущего популярной политической аналитической программы, а на пост министра транспорта — главного критика своего предшественника из партии «Фидес».

Стиль коммуникации и управления правительства «Тиса» уже сейчас резко отличается от стиля «Фидес»: вместо отстранения общественности, постоянной секретности, уклончивых ответов и лжи они демонстрируют зрелищные жесты в поддержку прозрачности и открытости. На самом деле — как часто можно читать в комментариях — венгерская политика обеспечивает шоу, превосходящее Netflix.

Выступление кандидатов в министры в парламентских комиссиях, за которыми можно было следить в прямой трансляции на YouTube и в других соцсетях, превратилось в своего рода обвинительные речи против политиков из партии «Фидес». Акт приема-передачи дел министров отдельных министерств, сам по себе – заурядное бюрократическое событие, также стал «массовым зрелищем» из-за разоблачения последних незаконных поступков.

Осмотр с комментариями самого Петера Мадьяра в прямом эфире новых раскошных правительственных зданий, построенных за последние годы за сотни миллиарды форинтов, для чего Орбан перестроил и изменил облик самой исторической ассамблеи Будайской крепости, также стал доступным для миллионов зрителей. Они с негодованием смотрели огромные холлы и кабинеты с многомиллионной мебелью, на мраморную сигарную комнату и позолоченные залы заседаний примерно в том же стиле, в каком после цветных революций обычно осматривают замки свергнутых диктаторов.

Потерпевшая поражение партия «Фидес» с момента выборов так и не смогла прийти в себя. Виктор Орбан уединился в штаб-квартире партии, и, как он сам высказал в единственном обширной интервью, он считает своим единственным источником информации крайне правую онлайн-платформу «Дикие ростки» и ежедневную газету «Народный спорт». По некоторым сообщениям в прессе, в закрытом кругу он уже заговорил о завершении своей политической карьеры и представляет себе в лучшем случае позицию, подобную той, которую занимает поляк Ярослав Качиньский.

После анализа причин поражения его партия пообещала начать все с нуля, но пока этого вообще незаметно. Большинство представителей «Фидес» по-прежнему не могут дать внятного объяснения тому, почему венгерское общество отринуло их; в лучшем случае они винят молодежь (хотя не только молодежь проголосовала против них) или говорят, что они слишком долго находились у власти, и все устали от их правления. Даже внутри партии есть некоторые политики, которые обвиняют высшее руководсво в сверхцентрализации предвыборной кампании и неспособности сформулировать никакого нового мессиджа, а еще в том, что они поверили в виртуальную реальность, которую сами же и создали – во вред, а не в пользу сограждан.

***

Зрелище ухода из власти одиозных политиков из коалиции «Фидес», их запинки перед микрофонами независимых журналистов, перепалки с коллегами, и одновременно прямые трансляции Мадьяра из бывших кабинетов Орбана и других роскошных «штаб-квартир» министров, безусловно, дают многим некоторое удовлетворение. Но важно, чтобы Мадьяр и его команда выполняли программу, за которую голосовали избиратели — партия «Тиса» пришла к власти с грандиозным пакетом обещаний. Помимо символических жестов призывания к ответу и публичных разоблачений членов бывшего правительства и их клиентов партию ждет серьезная работа практически во всех сферах жизни, чтобы из руин, оставленных предшественниками, действительно построить «функционирующую и гуманную Венгрию».

Жужанна Фазекаш, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com