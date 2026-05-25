Британия готовится топить российские корабли новыми ракетами 3 25.05.2026, 11:26

1,498

В Лондоне говорят о возвращении к стратегии времен холодной войны.

Военно-морские силы Великобритании заявили о готовности уничтожать российские корабли в случае угрозы британским водам. Главной ударной силой станут вертолеты Wildcat, оснащенные новыми противокорабельными ракетами Sea Venom и сверхзвуковыми Martlet, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По словам британских командиров, это самые смертоносные вертолеты в истории Королевского флота. Wildcat способны поражать как крупные корабли, так и беспилотные морские аппараты и дроны.

Особое внимание британские военные уделяют Арктике и Северной Атлантике, где активность российского флота за последний год заметно выросла. ВМС Британии уже усилили патрулирование после увеличения числа российских кораблей у британских берегов и активности разведывательных судов, включая «Янтарь».

Ракеты Sea Venom способны поражать цели на расстоянии до 19 миль, а Martlet — атаковать объекты с высокой точностью на скорости более 1800 км/ч. Командование подчеркивает, что новые системы позволяют выводить корабли из строя без полного уничтожения — например, поражая радары, мостик или ангары.

«Мы можем топить российские корабли», — заявили представители флота.

Этим летом ударная группа Wildcat отправится в северные широты в составе британской авианосной группы. Позже вертолеты усилят беспилотниками Peregrine, которые смогут скрытно обнаруживать корабли противника на больших дистанциях.

В Лондоне все чаще говорят о возвращении к стратегии времен холодной войны — с упором на быстрое реагирование на возможные действия России в Европе и Атлантике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com