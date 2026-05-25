25 мая 2026, понедельник, 12:47
Suzuki представила семейное авто за $8400

3
  • 25.05.2026, 11:07
  • 2,474
Практичный минивэн получил бензиновую и электрическую версии.

В Японии дебютировал новый Suzuki Every. Субкомпактный минивэн доступен в бензиновых и электрических версиях.

Минивэн Suzuki Every прошел модернизацию и выходит на домашний рынок по цене от 1 343 100 иен ($8400) за бензиновую версию и 3 146 000 иен ($19 800) — за электрическую. Об авто рассказали на официальном сайте Suzuki.

3,4-метровый Suzuki Every относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских авто. Нынешнее поколение модели выпускается с 2015 года и это не первое его обновление.

Новый Suzuki Every сохраняет угловатый дизайн с крупными фарами, а отличить его можно по измененной решетке радиатора и иному переднему бамперу с увеличенным воздухозаборником.

В салоне Suzuki Every 2026 стандартной стала цифровая панель приборов, а центральный тачскрин увеличили до 9 дюймов в диагонали. Кроме стандартной четырехместной версии, можно выбрать компактный автодом с двумя спальными местами.

Базовая комплектация включает кондиционер, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности, а за доплату доступны камеры кругового обзора, электропривод сдвижных дверей, подогрев сидений и руля.

Новый Suzuki Every предлагается с 660-сильными бензиновыми двигателями на 49 и 64 л. с. Он доступен с механической КПП или вариатором, задним или полным приводом. Электромобиль Suzuki e-Every также 64-сильный и имеет запас хода в 257 км.

