25 мая 2026, понедельник, 12:47
Спецпосланник президента США нашел неожиданный источник нефти

  • 25.05.2026, 11:05
Добыча может быть начата «примерно через 10 месяцев».

Поставки нефти из Гренландии могут снизить цены на энергоносители на фоне войны в Иране и блокады Ормузского пролива.

«Гренландия могла бы экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день прямо сейчас», — заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа в Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри, сообщает The Hill.

«Только представьте, что это может означать. Представьте, какое давление это снизит в Ормузском проливе», — добавил он.

Заявление Лэндри прозвучало после его недавнего трехдневного визита в Нуук, столицу Гренландии. Сам визит прошел без официального приглашения со стороны местных властей, спровоцировав дипломатический скандал и протесты местных жителей.

Лэндри также заявил, что добыча нефти в Гренландии может быть начата «примерно через 10 месяцев».

«Этот президент (Дональд Трамп, — ред.) — единственный президент за последние 30−40 лет, которому действительно небезразлично, что нужно сделать и вывести Гренландию на мировой уровень», — добавил он, характеризуя инициативы президента США.

В Гренландии не ведется и никогда не ввелась добыча нефти. Более того, в 2021 году правительство Гренландии вообще прекратило выдачу лицензий даже на разведку нефтегазовых месторождений. Соответственно, в стране полностью отсутствует инфраструктура для добычи и транспортировки нефти.

