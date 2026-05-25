Эрдоган испугался протестов студентов 1 25.05.2026, 9:22

Фото: ANKA

Десятки студентов заняли здание университета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил указ о закрытии частного стамбульского университета Бильги после нескольких дней студенческих протестов. Распоряжение о прекращении работы вуза было подписано 21 мая, а указ об отмене этого распоряжения — в воскресенье, 24 мая. Документ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazette, пишет «Немецкая волна».

Официально прекращение работы вуза, считающегося либеральным, обосновывали статьей 11 закона о высшем образовании страны, которая регулирует деятельность межуниверситетского совета. СМИ же указывают, что этот закон также предполагает закрытие частного вуза, если «уровень образования и подготовки <....> недостаточен». Студентов планировали перевести в государственный Университет изящных искусств имени Мимара Синана. Кроме того, в президентском указе отмечалось, что учредительный фонд Бильги был передан под внешнее управление.

Добиться отмены постановления о прекращении работы вуза за месяц до выпускных экзаменов удалось после трех дней массовых протестов студентов и некоторых преподавателей. В частности, 24 мая в митингах на территории кампуса университета участвовали около тысячи человек. Десятки студентов заняли здание университета, их вывела полиция.

Решение о закрытии университета Бильги принимали в рамках проводимого с сентября 2025 года расследования о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в отношении крупного стамбульского холдинга Can Holding, указывает турецкая служба британской корпорации BBC. Группа, объединяющая более 120 компаний, в числе которых и крупные телеканалы, спонсировала университет с 2019 года. Сейчас входящие в Can Holding компании находятся под контролем государства.

Отмечается, что на данный момент в основанном в 1996 году Бильги учатся более 20 тысяч студентов. В вузе открыты восемь факультетов, которые предлагают более 150 образовательных программ. Бильги также участвует в Erasmus — программе студенческого обмена Евросоюза.

