25 мая 2026, понедельник, 9:06
Лукашенко унижается перед главами Африканского союза

  • 25.05.2026, 8:40
Приглашения диктатора игнорируются.

Поздравляя председателя Африканского союза, президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе, а также лидеров других стран объединения с Днем Африки, Лукашенко вновь пригласил делегацию союза посетить Минск для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.

Текст поздравительного послания опубликовала пресс-служба белорусского диктатора 25 мая. В обращении Лукашенко также выразил надежду на личную встречу с Ндайишимийе для обсуждения актуальных вопросов, включая развитие белорусско-бурундийских отношений.

Подобные приглашения звучали и ранее. В 2025 году Лукашенко поздравлял с Днем Африки президента Анголы Жоау Лоуренсу, а в 2024-м — президента Мавритании Мохаммеда ульд аш-Шейх аль-Газуани, которые в соответствующие годы возглавляли Африканский союз.

В обоих случаях белорусская сторона также приглашала делегации объединения посетить Беларусь, однако эти инициативы остались без ответа, напоминает «Позiрк».

Сегодня в состав Африканского союза входят 55 государств-членов. Всего на африканском континенте насчитывается 64 государственных образования, включая независимые страны, зависимые территории и самопровозглашенные образования.

