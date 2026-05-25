закрыть
25 мая 2026, понедельник, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ заглушила GPS самолета с министром обороны Британии

3
  • 25.05.2026, 8:25
  • 1,898
РФ заглушила GPS самолета с министром обороны Британии
Фото: Getty Images

Джон Хили возвращался из Эстонии.

В самолете Королевских воздушных сил Великобритании, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, во время полета вблизи российской границы был заглушен GPS-сигнал.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая, когда чиновник возвращался в Великобританию после посещения британских военных в Эстонии.

Во время трехчасового полета навигационная система самолета была выведена из строя, из-за чего пилотам пришлось перейти на альтернативные способы навигации. Считается, что за атакой стоит Россия, однако официального подтверждения этого пока нет, пишет BBC.

Пока неизвестно, был ли самолет с министром обороны преднамеренной целью. В то же время отмечается, что маршрут полета можно было отслеживать на публичных сайтах мониторинга авиарейсов.

20 мая BBC со ссылкой на британское Минобороны сообщило, что в апреле два российских истребителя — моделей Су-27 и Су-35 — «неоднократно и с угрозой безопасности» перехватывали над Черным морем невооруженный разведывательный самолет ВВС Великобритании.

«Российский истребитель Су-35 приблизился к самолету-разведчику Rivet Joint настолько близко, что сработали его аварийные системы, отключив автопилот. Кроме того, истребитель Су-27 шесть раз пролетел перед самолетом британских ВВС — и приближался к его носу на расстояние всего шести метров», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в британском Минобороны сообщили, что самолет Rivet Joint выполнял плановый международный полет над Черным морем для содействия обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин