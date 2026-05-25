The Telegraph: Россию ждет 1917-й год 4 25.05.2026, 8:00

Путин идет по стопам Николая II.

Британский историк и исследователь России Роберт Сервис считает, что война против Украины все сильнее подрывает не только российскую экономику, но и политический имидж Путина.

В своей колонке для The Telegraph Сервис отмечает, что в российской политической традиции легитимность власти тесно связана с военными победами. Он напоминает, что поражение Российской империи в войне с Японией в 1905 году и неудачи в Первой мировой войне стали факторами, которые привели к политическим потрясениям и падению монархии.

По мнению историка, предыдущие военные кампании Кремля были для Путина сравнительно легкими: аннексия Крыма в 2014 году прошла практически без сопротивления, а операция в Сирии ограничивалась преимущественно авиаударами. Однако полномасштабная война против Украины оказалась совсем иным испытанием.

Сервис обращает внимание, что парад Победы 2026 года на Красной площади впервые прошел без танков и новейшей военной техники из-за опасений атак украинских беспилотников. При этом удары по российской территории стали регулярными даже в глубоком тылу.

По его словам, Кремль рассчитывал завершить вторжение за считанные дни. В подтверждение он приводит сообщения о том, что некоторые экипажи российских танков в начале войны везли с собой парадную форму, рассчитывая на участие в параде в центре Киева.

Вместо быстрой победы война продолжается уже пятый год, а экономика России теряет устойчивость под давлением огромных военных расходов и санкций. Кроме того, Кремлю становится все сложнее восполнять потери личного состава, которые, по оценкам автора, достигают не менее 30 тысяч убитых и раненых ежемесячно.

Историк также подчеркивает, что расширение мобилизационных механизмов усиливает внутреннее напряжение. Он напоминает, что еще частичная мобилизация осенью 2022 года вызвала заметное недовольство в обществе, а теперь власть фактически переходит к постоянному призыву.

Отдельное внимание Сервис уделяет усилению контроля над информационным пространством. По его словам, российские власти ограничивают работу мессенджера Telegram и продвигают подконтрольные государству альтернативы, доступные для спецслужб.

Несмотря на репрессивный аппарат и жесткий контроль над СМИ, считает историк, образ Путина постепенно разрушается, что создает угрозу устойчивости самого режима.

При этом даже возможное завершение войны на условиях Кремля, по мнению Сервиса, уже не позволит России вернуть прежнее геополитическое влияние. Он отмечает, что пока российские элиты не демонстрируют готовности открыто выступить против Путина, однако политическая ситуация может измениться столь же неожиданно, как это произошло во время падения династии Романовых в 1917 году.

«Эта война стала гигантской геополитической ошибкой. Путин вряд ли уйдет без серьезных потрясений, и никто не может гарантировать, что его преемник окажется лучше. Однако без него у России остается хотя бы шанс на возвращение к более мягкой внутренней и внешней политике», — резюмирует обозреватель.

