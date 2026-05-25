закрыть
25 мая 2026, понедельник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ярославль под ударом: перекрыта трасса на Москву

8
  • 25.05.2026, 7:36
  • 7,558
Ярославль под ударом: перекрыта трасса на Москву

Гремят взрывы.

В ночь на понедельник, 25 мая, Ярославскую область атаковали беспилотники. Из-за этого местные власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из города в направлении Москвы.

Об атаке беспилотников заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — заявил он.

Евраев также сообщил о работе сил ПВО.

22 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин