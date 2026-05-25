Ярославль под ударом: перекрыта трасса на Москву

Ярославль под ударом: перекрыта трасса на Москву8
- 25.05.2026, 7:36
Гремят взрывы.
В ночь на понедельник, 25 мая, Ярославскую область атаковали беспилотники. Из-за этого местные власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из города в направлении Москвы.
Об атаке беспилотников заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — заявил он.
Евраев также сообщил о работе сил ПВО.
22 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.