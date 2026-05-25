ISW: Путин хочет спрятать унижение 2 25.05.2026, 7:46

Диктатора сильно уязвила критика парада на 9 мая.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что массированный удар России по Киеву 24 мая был попыткой Кремля компенсировать репутационные потери после неоднозначно воспринятого парада в Москве 9 мая.

В отчете отмечается, что в результате российских атак были повреждены правительственные и культурные объекты столицы, включая здание Министерства иностранных дел Украины, Кабинета министров и Национального художественного музея. Также разрушения получили Чернобыльский музей и Лукьяновский рынок.

Эксперты напоминают, что ранее Кремль угрожал нанести удары по так называемым «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе с применением комплекса «Орешник», если Украина атакует российские мероприятия к 9 мая. Однако, как подчеркивают в ISW, Украина таких ударов не наносила.

По мнению аналитиков, заявления об использовании «Орешника» накануне 9 мая могли быть попыткой скрыть неспособность России обеспечить надежную защиту своего воздушного пространства от украинских дальнобойных атак.

В ISW считают, что нынешний удар по Киеву является частью усилий Путин продемонстрировать силу и нивелировать эффект от критики, которой подвергся парад Победы в Москве.

Кроме того, аналитики подчеркивают, что атака противоречит духу объявленного трехдневного перемирия к 9 мая, которое, по их оценке, Украина соблюдала. Это, как считают в институте, свидетельствует о том, что Москва придерживается договоренностей лишь тогда, когда это соответствует ее интересам.

